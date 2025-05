Emma Heming Willis otwiera się na temat choroby męża. "Czułam się zagubiona"

W 2022 roku Bruce Willis i Emma Heming Willis usłyszeli diagnozę, której nigdy by się nie spodziewali. Hollywoodzki aktor, który ma na koncie wiele uznanych ról, zmaga się z demencją. Otępienie czołowo-skroniowe, powszechnie nazywane FTD, jest najczęstszą postacią demencji u osób poniżej 60. roku życia. Nie ma na nią leczenia ani lekarstwa.

"W dniu, w którym Bruce otrzymał diagnozę, wyszliśmy z gabinetu lekarskiego z broszurą i pustym pożegnaniem. Bez planu, bez wskazówek, bez nadziei, tylko szok" - powiedziała Emma na Women’s Alzheimer’s Movement Forum. "Czułam się zagubiona, odizolowana i przestraszona".

46-latka musiała samodzielnie zająć się chorym mężem, domem oraz dwójką córek: Mabel Ray Willis (13 lat) i Evelyn Penn Willis (11 lat). "Przyszłość, którą sobie wyobrażaliśmy, po prostu zniknęła, a ja zostałam, próbując utrzymać rodzinę razem, wychować nasze dwie małe córki i opiekować się mężczyzną, którego kocham, jednocześnie radząc sobie z chorobą, której ledwo rozumiałam".

Bruce Willis zmaga się z chorobą. Ta książka pomoże osobom w podobnej sytuacji

Postanowiła zmierzyć się z chorobą męża - pogłębiła wiedzę na jej temat i zdecydowała się napisać książkę, która ma pomóc osobom w podobnej sytuacji.

"Ta książka to mapa drogowa, którą chciałabym, żeby ktoś mi wręczył w 2022 roku. Napisałam ją dla innych opiekunów, którzy desperacko szukają odpowiedzi, łakną wsparcia, chcą być zauważeni i zastanawiają się, jak sobie z tym poradzą" - powiedziała założycielka Make Time Wellness. "Miałam dostęp do ekspertów światowej klasy dzięki temu, kim jest Bruce, i wiem, że to przywilej, więc nie chciałam zatrzymywać tych informacji dla siebie... Mam megafon i zasoby, których inni nie mają".

Książka Emmy "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path" będzie miała swoją światową premierę 9 września 2025 roku.

