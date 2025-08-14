Dawny mistrz kina wraca za kamerę. O czym opowie jego nowy film?
Oliver Stone od dłuższego czasu starał się zapewnić finansowanie dla swojego najnowszego filmu fabularnego. Trzykrotny zdobywca Oscara ujawnił, że jego najnowsze dzieło będzie nosiło tytuł "White Lies", a zdjęcia ruszą niebawem. Gwiazdą produkcji został Benicio del Toro.
Ekipa wejdzie na plan filmowy tej jesieni. Realizacja odbędzie się między innymi we Włoszech i w Tajlandii. Zdjęcia potrwają cztery miesiące. Dla 78-letniego Stone’a będzie to pierwszy film fabularny od czasu "Snowdena" z 2016 roku i druga współpraca z del Toro po "Savages: Ponad bezprawiem" z 2012 roku.
Fabuła będzie opowiadała o trzech generacjach jednej rodziny. Del Toro wcieli się w mężczyznę, który powtarza błędy swych rodziców w czasie swego małżeństwa i wychowywania syna. Jego życie zmieni się, gdy na jego drodze stanie kobieta, której życie jest skrajnie różne od jego.
Stone był swego czasu jednym z najważniejszych i najbardziej bezkompromisowych twórców pracujących w Hollywood. Scenariusz do "Midnight Express" z 1979 roku przyniósł mu Oscara. Z kolei za "Pluton" i "Urodzonego czwartego lipca" Akademia uhonorowała go statuetką za reżyserię. Pierwszy z wymienionych filmów został także uznany za najlepszą produkcję 1986 roku.
W latach 90. Stone zrealizował uznane i kontrowersyjne obrazy, między innymi "JFK" i "Urodzenych morderców". W kolejnych latach jego filmy były coraz gorzej przyjmowane. Epicki "Aleksander" okazał się porażką artystyczną, podobnie jak patetyczne "World Trade Center" i niepotrzebny sequel "Wall Street: Pieniądz nie śpi". Prywatne wypowiedzi w sprawach politycznych sprawiły, że reżyser miał w ostatnim czasie problem ze znalezieniem finansowania swojego kolejnego filmu w Stanach Zjednoczonych.