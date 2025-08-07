Czym teraz zaskoczy widzów? W takiej roli go jeszcze nie widzieliśmy
Liam Neeson nadal śmiało kroczy komediową ścieżką. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu "Cold Storage" z jego udziałem. Fabuła zapowiadana jest jako mieszanka humoru i grozy. Motyw główny z pewnością przypadnie do gustu fanom "The Last of Us".
"Cold Storage" zapowiadany jest jako horror komediowy, który bazuje na powieści Davida Koeppa o tym samym tytule. Autor książki podjął się napisania filmowego scenariusza, natomiast reżyserią zajął się Jonny Campbell, który pracował wcześniej przy serialach "Westworld", "Informator" czy "Dracula".
Fabuła skupi się na Travisie oraz Naomi, dwójce pracowników magazynu znajdującego się na terenie dawnej bazy wojskowej. Wkrótce bohaterowie odkrywają, że w głębi kompleksu pojawił się pasożytniczy grzyb. Bohaterowie muszą stoczyć walkę z szybko mutującym mikroorganizmem.
Scenariusz od razu nasuwa skojarzenia z tytułem "The Last of Us", jednak w tym wypadku możemy być pewni, że elementy grozy nie będą mieć aż tak poważnego wydźwięku i ciężaru emocjonalnego. Dowodem na to jest oficjalny zwiastun produkcji, który niedawno trafił do sieci.
W głównych rolach wystąpią: Joe Keery (Stranger Things), Georgina Campbell oraz Liam Neeson, który w ostatnim czasie dobrze czuje się w komediowych rolach. Kilka dni na ekranach kin pojawiła się czwarta odsłona "Nagiej broni", w której wystąpił jako Frank Derbin Jr.
Premiera filmu "Cold Storage" planowana jest na 2026 rok.
