Czym teraz zaskoczy widzów? W takiej roli go jeszcze nie widzieliśmy

Oprac.: Paulina Gandor
Mocny temat
1 godz. 31 minut temu

Liam Neeson nadal śmiało kroczy komediową ścieżką. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu "Cold Storage" z jego udziałem. Fabuła zapowiadana jest jako mieszanka humoru i grozy. Motyw główny z pewnością przypadnie do gustu fanom "The Last of Us".

"Cold Storage" zapowiadany jest jako horror komediowy, który bazuje na powieści Davida Koeppa o tym samym tytule. Autor książki podjął się napisania filmowego scenariusza, natomiast reżyserią zajął się Jonny Campbell, który pracował wcześniej przy serialach "Westworld", "Informator" czy "Dracula". 

"Cold Storage": gratka dla fanów zombie

Fabuła skupi się na Travisie oraz Naomi, dwójce pracowników magazynu znajdującego się na terenie dawnej bazy wojskowej. Wkrótce bohaterowie odkrywają, że w głębi kompleksu pojawił się pasożytniczy grzyb. Bohaterowie muszą stoczyć walkę z szybko mutującym mikroorganizmem.

Scenariusz od razu nasuwa skojarzenia z tytułem "The Last of Us", jednak w tym wypadku możemy być pewni, że elementy grozy nie będą mieć aż tak poważnego wydźwięku i ciężaru emocjonalnego. Dowodem na to jest oficjalny zwiastun produkcji, który niedawno trafił do sieci.

W głównych rolach wystąpią: Joe Keery (Stranger Things), Georgina Campbell oraz Liam Neeson, który w ostatnim czasie dobrze czuje się w komediowych rolach. Kilka dni na ekranach kin pojawiła się czwarta odsłona "Nagiej broni", w której wystąpił jako Frank Derbin Jr.

"Cold Storage": kiedy film trafi do kin?

Premiera filmu "Cold Storage" planowana jest na 2026 rok.

