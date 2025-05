"Mission: Impossible — The Final Reckoning"

"Mission: Impossible — The Final Reckoning" będzie finałową odsłoną popularnej serii. Potwierdził to sam Tom Cruise, który już od 29 lat wciela się w postać agenta Ethana Hunta.

Fabuła będzie kontynuacją poprzedniej części, filmu "Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One" (2023). Ethan Hunt i jego zespół nadal szukają sztucznej inteligencji o nazwie "Byt". Po drodze Hunt znów zmierzy się z Gabrielem, wrogiem z przeszłości, który odpowiada za śmierć bliskiej mu osoby.

W ostatniej części "Mission: Impossible" poza Cruise'em występują: Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Esai Morales, Shea Whigham, Henry Czerny, Angela Bassett, Janet McTeer, Holt McCallany i Nick Offerman.



"Lilo & Stitch"

Aktorska wersja klasycznego animowanego hitu Disneya z 2002 roku. "Lilo i Stich" to pełna humoru i wzruszeń historia o samotnej dziewczynce i fascynującym przybyszu z odległej galaktyki, który pomaga jej odbudować rozbitą rodzinę.

Film wyreżyserował Dean Fleischer Camp, nominowany do Oscara twórca uznanego animowanego dzieła "Marcel Muszelka w różowych bucikach". W obsadzie znaleźli się Maia Kealoha, Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, a także Courtney B. Vance i Zach Galifianakis.

"Wrócicie do siebie"

Zapraszamy na party rozwodowe! Ale, reżyserka, i Alex, aktor, spędzili ze sobą kilkanaście lat, po czym postanowili się rozstać. Ich decyzja jest obopólna i postrzegają ją jako najwłaściwszą. Choć mieszkają nadal razem, uczą się, jak być osobno, na nowo układając swoje dawne wspólne zwyczaje i rytuały. Podchwytują pomysł celebracji rozwodu — chcąc podzielić się swoją decyzją z rodziną i przyjaciółmi, zapraszają wszystkich na imprezę rozwodową analogiczną do wesela. Film jest lekki, naturalistyczny, opowiedziany z delikatnym dowcipem i trudnymi prawdami o relacjach równocześnie.

"Wrócicie do siebie" to nagrodzone w Cannes kino o związkach i przewrotny hołd oddany klasycznym hollywoodzkim komediom romantycznym.

"Diva Futura"

"Diva Futura" to historia wrażliwych i ambitnych kobiet z nieposkromioną potrzebą wolności, które wyrażają ją w niecodzienny sposób. Wśród nich były Ilona Staller, znana jako Cicciolina, oraz Anna Moana Rosa Pozzi, znana szerzej jako Moana Pozzi. Obie zapisały się w historii włoskiej kultury i polityki. Film Giulii Louise Steigerwalt ukazuje ich burzliwe losy w latach 80. i 90. XX wieku.

"Girls Will Be Girls"

"Girls Will Be Girls", nagrodzony na Sundance, poruszający i bezkompromisowy debiut reżyserski Shuchi Talati to opowieść o gniewie, pożądaniu i kobiecej solidarności.

Akcja rozgrywa się w elitarnej szkole z internatem w małym indyjskim miasteczku. 16-letnia Mira, wychowywana przez surową i ambitną matkę, zaczyna odkrywać swoją niezależność. Romans z nowym uczniem szkoły uruchamia lawinę komplikacji, które wywrócą życie obu kobiet do góry nogami. To historia o dojrzewaniu, ale także o kobiecej potrzebie wolności i przekraczania granic, jakie narzuca patriarchalne społeczeństwo.

"Dalajlama. Przez mądrość do szczęścia"

Urodzony w chłopskiej rodzinie Tenzin Gjaco został intronizowany na XIV Dalajlamę w wieku niespełna pięciu lat. W trakcie kolejnych dekad, naznaczonych przemocą i wieloma konfliktami zbrojnymi, niestrudzenie działał na rzecz pokoju i ochrony naszej planety. Dzięki swojej inteligencji, wiedzy, ale i wielkiemu poczuciu humoru przez lata przekonywał o wyborze drogi do zbudowania zrównoważonego i dostatniego społeczeństwa. W 1989 roku uhonorowany został Pokojową Nagrodą Nobla.

"Dalajlama. Przez mądrość do szczęścia" pochodzącego ze Szwajcarii reżyserskiego duetu Barbary Miller i Philipa Delaquisa łączy w sobie intrygującą opowieść Dalajlamy z pięknymi obrazami, które ilustrują jego przesłanie, oraz niepublikowanymi wcześniej materiałami z archiwów rządu tybetańskiego. Bohater dokumentu mówi o wyzwaniach, jakie czekają nas w XXI wieku, przekonując jednocześnie, że każdy z nas ma narzędzia, by stawić temu czoła.