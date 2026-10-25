"Ptaki" (1963), reż. Alfred Hitchcock

Jeden z pierwszych i najlepszych filmów z nurtu Animal Attack. Chociaż powstał ponad 60 lat temu, wciąż potrafi przyprawić o gęsią skórkę. Wszystko za sprawą mistrzowskiej reżyserii Alfreda Hitchcocka. Co prawda niektóre sceny nie straszą już tak, jak kiedyś. Na szczęście film nigdy nie przekracza cienkiej granicy i nie staje się niezamierzenie śmieszny.

Fabuła "Ptaków" rozgrywa się w nadmorskim miasteczku Bodega Bay, którego mieszkańcy są nękani przez ataki ptaków. Sporadyczne incydenty szybko przeradzają się w serię groźnych sytuacji. Mieszkańcy zaczynają panikować, a wielu z nich zostaje uwięzionych w swoich domach.

Alfred Hitchcock na planie "Ptaków" Alfred J Hitchcock Productions East News

"Szczęki" (1975), reż. Steven Spielberg

Uwielbiany film Stevena Spielberga powstał na podstawie powieści Petera Benchleya. Była to jednocześnie przepustka młodego reżysera do wielkiej kariery. Fabuła skupiała się na położonym przy oceanie miasteczku turystycznym, którego mieszkańcy są terroryzowani przez rekina. Wyzwanie bestii rzuca trzech śmiałków: szeryf Brody, oceanograf Hooper i łowca Quint.

"Szczęki" zachwycają do dziś w każdym aspekcie. Scenariusz idealnie operuje napięciem, które jest potęgowane mistrzowską ścieżką dźwiękową Johna Williamsa. Realizacja stoi na najwyższym poziomie, a wiele scen przeszło do historii kina. Film okazał się ogromnym sukcesem kasowym. Przy dziewięciomilionowym budżecie zarobił ponad 495 milionów dolarów na całym świecie. Tym samym stał się pierwszym blockbusterem w historii kina.

Kadr z filmu "Szczęki" AKPA AKPA

"Day of the Animals" (1977), reż. William Girdler

Zapomniany i nie do końca udany film powstały na fali popularności "Szczęk". Fabuła nie należała do najbardziej subtelnych. Z powodu powiększenia się dziury ozonowej promieniowanie słoneczne jest coraz silniejsze i doprowadza zwierzęta do szaleństwa. Władze decydują się ewakuować obszar w północnej Kalifornii, który został szczególnie dotknięty efektami katastrofy ekologicznej. Niestety, grupa turystów wybiera się na wspinaczkę mimo ostrzeżeń. Wkrótce muszą walczyć o życie z dzikimi zwierzętami.

"Day of the Animals" łączył absurdalną fabułę z ekologicznym przesłaniem. Film nie należał do najdroższych ani najlepiej zrealizowanych. Krytycy zniszczyli go za nieprzekonujące efekty specjalne oraz półamatorskie wykonanie. Jest jednak scena, dla której warto nadrobić ten potworek w historii kina. W jednej z głównych ról wystąpił Leslie Nielsen - wtedy aktor dramatyczny, który dopiero za kilka lat stanie się królem komedii za sprawą "Czy leci z nami pilot?" i "Nagiej broni". Wcielił się w samolubnego i agresywnego biznesmena, który terroryzuje grupę ocalałych. Ostatecznie ginie w walce z niedźwiedziem grizzly. Dla niego warto sięgnąć po film Williama Girdlera.

Leslie Nielsen w 1982 roku ABC Photo Archives Getty Images

"Przetrwanie" (2011), reż. Joe Carnahan

Fabuła skupia się na ośmiu osobach uratowanych z katastrofy samolotu, który rozbija się w samym środku Alaski. Przejmujące zimno i brak jedzenia nie okazują się jednak największym zagrożeniem. Ocaleni są ścigani przez stado wilków. Wydaje się, że są skazani na śmierć. Jednak jeden z nich podejmuje walkę z siłami natury. Nieprzypadkowo wciela się w niego Liam Neeson.

"Przetrwanie" zaskoczyło widzów i krytyków, a niektórzy nazywali je nawet jednym z najlepszych filmów roku. Wskazywano nie tylko na świetną realizację i rolę Neesona, ale także zawarte w fabule wątki filozoficzne.

Liam Neeson w filmie "Przetrwanie" Album Online East News

"Kokainowy miś" (2023), reż. Elizabeth Banks

Czarna komedia Elizabeth Banks została oparta na prawdziwej historii niedźwiedzia, który zjadł znaczną ilość zakazanych substancji. W filmie zwierzak staje się przez to skrajnie agresywny, co prowadzi do groteskowych zgonów mieszkańców leśnych terenów stanu Georgia oraz gangsterów poszukujących zaginionego towaru.

"Kokainowy miś" to także jeden z ostatnich filmów w karierze Raya Liotty. Aktor znany z ról w "Dzikiej namiętności" i "Chłopcach z ferajny" zmarł w maju 2022 roku, kilka miesięcy po zakończeniu zdjęć.

"Kokainowy miś" NIVERSAL PICTURES - BROWNSTONE/Collection ChristopheL via AFP AFP



