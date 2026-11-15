Fabuła skupia się na losach trzech homoseksualnych mężczyzn, żyjących w Hiszpanii w różnych czasach. W 1932 roku w Granadzie Carlos (Milo Quifes), młodzieniec z majętnej rodziny, chce dołączyć do klubu zrzeszającego miejscowych prominentów. W 1937 roku w czasie hiszpańskiej wojny domowej Sebastián (wybitny Guitarricadelafuente), cudem ocalały z ataku włoskiego lotnictwa na swoją wioskę, jest zmuszony dołączyć do sił nacjonalistów. W 2017 roku historyk Alberto (Carlos González) otrzymuje spadek po swoim niewidzianym od lat dziadku. Niespodziewana wiadomość zachęca go do zbadania historii swej rodziny.

Milo Quifes w filmie "Czarna kula" materiały prasowe

Najbardziej hollywoodzki melodramat nakręcony poza USA

"Czarna kula" miała swoją premierę w Konkursie Głównym 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie Calvo i Ambrossi odebrali nagrodę za reżyserię. Analitycy przewidują, że znajdą się oni także w gronie nominowanych do Oscara w tej kategorii. Po seansie trudno dziwić się tym prognozom. Ich dzieło ma w sobie najlepsze cechy hollywoodzkiego kina epickiego, które opowiadało o wielkiej historii i jeszcze większych uczuciach. Monumentalne są tutaj bitwy oraz ucieczka Sebastiána przez zniszczoną wojną Hiszpanię, a także występy kupletystki Nené Romero (mała wielka rola Penélope Cruz). Równie przytłaczająco (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) wypada scena, w której Carlos staje przed możnymi Grenady, mającymi zdecydować o jego społecznym statusie. Wisienką na torcie jest udział światowych gwiazd. Obok Cruz zobaczymy wspaniałą jak zawsze Glenn Close w niedużej, acz znaczącej roli.

Hollywoodzka otoczka i wybór klucza melodramatycznego idealnie grają z warstwą emocjonalną. Duet Javierów zasłynął w Hiszpanii za sprawą produkcji queerowych, przede wszystkim popularnych seriali telewizyjnych. W "Czarnej kuli" także portretują homoseksualistów, a stosunek bohaterów do własnej seksualności jest skrajnie różny i związany z innymi przeżyciami. Carlos musi się wyrzec swojej tożsamości dla pozycji społecznej. Sebastián odkryje miłość w najtragiczniejszych okolicznościach. Z kolei żyjący w drugiej dekadzie XXI wieku Alberto nie ma potrzeby ukrywania swojej orientacji. Tym samym stanowi kontrapunkt dla pozostałych protagonistów. Nie oznacza to jednak, że brakuje u niego rozterek. Prezentowany w "Czarnej kuli" spektakl nigdy nie przyćmiewa emocji każdego z trzech wątków. Dzięki temu dzieło hiszpańskich twórców okazuje się kroniką postrzegania homoseksualizmu na przestrzeni lat.

Guitarricadelafuente w filmie "Czarna kula" materiały prasowe

To wielki talent czy arogancja?

Calvo i Ambrossi okazują się także wybitnymi narratorami. Przeskakują między swoimi bohaterami i ich czasami, nie pozwalając, by widz miał wrażenie chaosu lub zagubienia. Reżyserzy idealnie dawkują informacje i ujawniają kolejne skrawki historii w najlepszym możliwym momencie. Niewiele zdradzę, gdy napiszę, że losy trójki protagonistów w pewnym momencie się łączą. Imponuje, jak zręcznie zostało to pomyślane - tym bardziej że to dopiero druga produkcja pełnometrażowa w karierze dwóch Javierów.

Wrażenie robi także buta, której nie można odmówić twórcom. Napisałem wcześniej, że punktem wyjścia dla "Czarnej kuli" był nieukończony utwór pod tym samym tytułem. Sposób, w jaki Calvo i Ambrossi potraktowali dramat Lorki, był niezwykle odważny, a jednocześnie skrajnie ryzykowany. Gdyby reżyserom podwinęła się noga, mógłby to być nawet koniec ich karier. Ostatecznie ich gambit się opłacił. Najpewniej czeka ich z tego powodu chwała oraz statuetka Oscara w kategorii filmu międzynarodowego. Widzowie także nie wyszli na tym najgorzej. Otrzymali jeden z najbardziej emocjonujących melodramatów ostatnich lat.

8/10

"Czarna kula" (La bola negra), reż. Javier Calvo, Javier Ambrossi, Francja/Hiszpania 2026, dystrybucja: Gutek Film, premiera kinowa: 19 lutego 2027 roku