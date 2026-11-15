Fabuła skupia się na losach trzech homoseksualnych mężczyzn, żyjących w Hiszpanii w różnych czasach. W 1932 roku w Granadzie Carlos (Milo Quifes), młodzieniec z majętnej rodziny, chce dołączyć do klubu zrzeszającego miejscowych prominentów. W 1937 roku w czasie hiszpańskiej wojny domowej Sebastián (wybitny Guitarricadelafuente), cudem ocalały z ataku włoskiego lotnictwa na swoją wioskę, jest zmuszony dołączyć do sił nacjonalistów. W 2017 roku historyk Alberto (Carlos González) otrzymuje spadek po swoim niewidzianym od lat dziadku. Niespodziewana wiadomość zachęca go do zbadania historii swej rodziny.
Najbardziej hollywoodzki melodramat nakręcony poza USA
"Czarna kula" miała swoją premierę w Konkursie Głównym 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie Calvo i Ambrossi odebrali nagrodę za reżyserię. Analitycy przewidują, że znajdą się oni także w gronie nominowanych do Oscara w tej kategorii. Po seansie trudno dziwić się tym prognozom. Ich dzieło ma w sobie najlepsze cechy hollywoodzkiego kina epickiego, które opowiadało o wielkiej historii i jeszcze większych uczuciach. Monumentalne są tutaj bitwy oraz ucieczka Sebastiána przez zniszczoną wojną Hiszpanię, a także występy kupletystki Nené Romero (mała wielka rola Penélope Cruz). Równie przytłaczająco (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) wypada scena, w której Carlos staje przed możnymi Grenady, mającymi zdecydować o jego społecznym statusie. Wisienką na torcie jest udział światowych gwiazd. Obok Cruz zobaczymy wspaniałą jak zawsze Glenn Close w niedużej, acz znaczącej roli.
Hollywoodzka otoczka i wybór klucza melodramatycznego idealnie grają z warstwą emocjonalną. Duet Javierów zasłynął w Hiszpanii za sprawą produkcji queerowych, przede wszystkim popularnych seriali telewizyjnych. W "Czarnej kuli" także portretują homoseksualistów, a stosunek bohaterów do własnej seksualności jest skrajnie różny i związany z innymi przeżyciami. Carlos musi się wyrzec swojej tożsamości dla pozycji społecznej. Sebastián odkryje miłość w najtragiczniejszych okolicznościach. Z kolei żyjący w drugiej dekadzie XXI wieku Alberto nie ma potrzeby ukrywania swojej orientacji. Tym samym stanowi kontrapunkt dla pozostałych protagonistów. Nie oznacza to jednak, że brakuje u niego rozterek. Prezentowany w "Czarnej kuli" spektakl nigdy nie przyćmiewa emocji każdego z trzech wątków. Dzięki temu dzieło hiszpańskich twórców okazuje się kroniką postrzegania homoseksualizmu na przestrzeni lat.
To wielki talent czy arogancja?
Calvo i Ambrossi okazują się także wybitnymi narratorami. Przeskakują między swoimi bohaterami i ich czasami, nie pozwalając, by widz miał wrażenie chaosu lub zagubienia. Reżyserzy idealnie dawkują informacje i ujawniają kolejne skrawki historii w najlepszym możliwym momencie. Niewiele zdradzę, gdy napiszę, że losy trójki protagonistów w pewnym momencie się łączą. Imponuje, jak zręcznie zostało to pomyślane - tym bardziej że to dopiero druga produkcja pełnometrażowa w karierze dwóch Javierów.
Wrażenie robi także buta, której nie można odmówić twórcom. Napisałem wcześniej, że punktem wyjścia dla "Czarnej kuli" był nieukończony utwór pod tym samym tytułem. Sposób, w jaki Calvo i Ambrossi potraktowali dramat Lorki, był niezwykle odważny, a jednocześnie skrajnie ryzykowany. Gdyby reżyserom podwinęła się noga, mógłby to być nawet koniec ich karier. Ostatecznie ich gambit się opłacił. Najpewniej czeka ich z tego powodu chwała oraz statuetka Oscara w kategorii filmu międzynarodowego. Widzowie także nie wyszli na tym najgorzej. Otrzymali jeden z najbardziej emocjonujących melodramatów ostatnich lat.
8/10
"Czarna kula" (La bola negra), reż. Javier Calvo, Javier Ambrossi, Francja/Hiszpania 2026, dystrybucja: Gutek Film, premiera kinowa: 19 lutego 2027 roku