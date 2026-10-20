"Crash" trzydzieści lat temu wywołał skandal. "To zakończy twoją karierę"

Lata 90. były dla kina okresem wyjątkowo rozerotyzowanym. Od "Nagiego instynktu" po "Showgirls" Paula Verhoevena, przez kolejne thrillery erotyczne święcące triumfy w wypożyczalniach kaset wideo, seks stanowił jeden z najważniejszych magnesów przyciągających publiczność przed ekrany. Hollywood coraz śmielej eksponowało nagość i flirtowało z perwersją, ale erotyka miała przede wszystkim dostarczać widzom przyjemności.

David Cronenberg postanowił pójść w zupełnie innym kierunku. Kiedy jego agent dowiedział się, że reżyser zamierza zekranizować wydaną w 1973 roku powieść "Crash" Jamesa G. Ballarda, stanowczo mu to odradzał. "Nie rób tego filmu. To zakończy twoją karierę" - ostrzegał. Cronenberg nie zamierzał jednak rezygnować. Zamiast tego zakończył współpracę z agentem i przystąpił do realizacji jednego z najbardziej bezkompromisowych dzieł w swojej karierze.

Kiedy w maju 1996 roku "Crash" zaprezentowano w konkursie głównym festiwalu w Cannes, film wywołał prawdziwą burzę. Jedni dostrzegali w nim arcydzieło, inni niebezpieczną prowokację. Przewodniczący jury Francis Ford Coppola nie krył swojej niechęci do filmu. Mimo to pozostali jurorzy przyznali Cronenbergowi Specjalną Nagrodę Jury za odwagę, brawurę i oryginalność. Według wspomnień reżysera Coppola był tak niezadowolony z werdyktu, że odmówił osobistego wręczenia mu nagrody.

Kontrowersje dotarły również do Polski

Kiedy w styczniu 1997 roku film wszedł na nasze ekrany jako "Crash: Niebezpieczne pożądanie", recenzenci nie zostawili na nim suchej nitki. W słynnej tabeli Dziewięciu Gniewnych Ludzi miesięcznika "FILM" znalazł się na ostatnim miejscu, zbierając przede wszystkim jedynki i dwójki. Jednym z nielicznych krytyków, którzy dostrzegli w nim coś więcej niż prowokację, był Tadeusz Sobolewski. Na łamach "Gazety Wyborczej" zauważał, że "dla bohaterów Ballarda i Cronenberga erotyczne fantazje są może ostatnim rodzajem wolności, na jaki mogą się zdobyć".

Nie wszędzie jednak film spotkał się z tak chłodnym przyjęciem. Francuski miesięcznik "Cahiers du cinéma" uznał "Crash" za najlepszy obraz 1996 roku, a kilka lat później umieścił go na ósmym miejscu wśród najwybitniejszych dzieł całej dekady. Z upływem czasu pozycja filmu tylko się umacniała. W 2019 roku Brytyjski Instytut Filmowy umieścił go na szczycie zestawienia 90 wybitnych filmów lat 90., a w prestiżowym plebiscycie krytyków "Sight and Sound" z 2022 roku znalazł się wśród 250 najwyżej ocenionych filmów wszech czasów.

Kadr z filmu Davida Cronenberga "Crash" / fot. Past Perfect materiały dystrybutora

Rekonstrukcja słynnych wypadków źródłem niezwykłych doznań

Bohaterem "Crash" jest James Ballard (James Spader), producent filmowy, który wraz z żoną Catherine (Deborah Kara Unger) prowadzi życie pozornie pozbawione trosk. Są zamożni, atrakcyjni i cieszą się niemal nieograniczoną swobodą seksualną. Regularnie spotykają się z przypadkowymi partnerami, a później opowiadają sobie o tych doświadczeniach, próbując rozbudzić gasnące pożądanie. Kolejne zbliżenia przypominają jednak raczej mechaniczne czynności niż spontaniczne akty namiętności.

Wszystko zmienia się, kiedy James powoduje tragiczny wypadek samochodowy. W drugim aucie ginie kierowca, a jego żona, doktor Helen Remington (Holly Hunter), wychodzi z katastrofy z obrażeniami. Wkrótce oboje trafiają w orbitę tajemniczego Vaughana (Elias Koteas), człowieka obsesyjnie zainteresowanego katastrofami drogowymi, który wraz z grupą podobnych sobie entuzjastów rekonstruuje słynne wypadki, traktując je jako źródło niezwykłych doznań.

Obecność Holly Hunter, nagrodzonej kilka lat wcześniej Oscarem za "Fortepian", była jednym z najbardziej intrygujących elementów obsady. Aktorka sama zgłosiła zainteresowanie udziałem w projekcie, zanim jeszcze przeczytała scenariusz. Jej bohaterka wnosi do filmu dodatkowy wymiar: podczas gdy James i Catherine próbują wyrwać się z emocjonalnego odrętwienia, Helen musi zmierzyć się z rzeczywistą traumą i śmiercią męża. Cronenberg zaciera jednak granicę między żałobą a seksualnym przebudzeniem.

"Crash": bohaterowie poszukują nowych bodźców

W niespełna stupięciominutowym "Crash" Cronenberg zawarł kilkanaście scen erotycznych. Ich nagromadzenie może sprawiać wrażenie prowokacji, tymczasem paradoks filmu polega na tym, że choć niemal cały przesiąknięty jest erotyką, w gruncie rzeczy opowiada o wyczerpaniu seksualności. Bohaterowie poszukują nowych bodźców, ponieważ dotychczasowe przestały dostarczać im satysfakcji. Wypadek samochodowy staje się obietnicą czegoś, czego nie potrafią już odnaleźć w tradycyjnych relacjach erotycznych.

Cronenberg podsuwa przy tym jeszcze bardziej niepokojącą myśl. Być może bohaterowie "Crash" nie są wcale ludźmi chorymi, lecz przedstawicielami nowej, dopiero kształtującej się psychologii człowieka. Jak tłumaczył reżyser, Ballard wyobraził sobie patologiczną psychikę przyszłości, a następnie umieścił ją we współczesności. Dlatego postacie zachowują się tak, jakby to, co dla nas wydaje się aberracją, było czymś zupełnie naturalnym.

David Cronenberg na planie filmu "Crash" / fot. Past Perfect materiały dystrybutora

Człowiek i maszyna. Głęboki egzystencjalny niepokój

Samochód nie jest tu wyłącznie środkiem transportu, ale przedłużeniem ludzkiego ciała, przestrzenią intymności i narzędziem seksualnej wolności. Cronenberg zauważał, że motoryzacja zmieniła nasze postrzeganie czasu, przestrzeni i odległości, ale także sposób przeżywania seksualności. W "Crash" doprowadza tę zależność do skrajności, przedstawiając ludzi, którzy pragną połączyć się z maszyną nie tylko metaforycznie, lecz również fizycznie.

Co ciekawe, reżyser opowiada o tych ekstremalnych doświadczeniach z niemal laboratoryjnym chłodem. Aktorzy wypowiadają dialogi z obojętnością, ich twarze rzadko zdradzają emocje, a sceny seksu bywają mechaniczne i niepokojąco pozbawione namiętności. Nawet samochodowe katastrofy nie mają w sobie nic z widowiskowych sekwencji kina akcji. Cronenberg konsekwentnie odmawia widzowi przyjemności, której tak desperacko poszukują jego bohaterowie.

Pod tą chłodną, niemal kliniczną powierzchnią kryje się jednak głęboki egzystencjalny niepokój. Kolejne seksualne eksperymenty mają pomóc bohaterom przezwyciężyć tę pustkę, ale czy rzeczywiście prowadzą do wyzwolenia? A może jedynie odtwarzają stare mechanizmy pożądania w coraz bardziej ekstremalnych konfiguracjach?

Głód prawdziwych doznań. "Crash" to film zaskakująco aktualny

Czy "Crash" mógłby powstać dzisiaj? Trudno wyobrazić sobie współcześnie równie bezkompromisowy film zrealizowany bez konieczności tłumaczenia i usprawiedliwiania intencji twórcy. Cronenberg nie ocenia swoich bohaterów, nie wyjaśnia ich zachowań i nie podpowiada widzowi, co powinien o nich myśleć. Pozostawia go sam na sam z obrazami, które mogą jednocześnie fascynować i odpychać. Być może właśnie ta odmowa jednoznacznego moralnego stanowiska byłaby dziś jego największą prowokacją.

A przecież trzydzieści lat po premierze "Crash" wydaje się filmem zaskakująco aktualnym. Żyjemy w rzeczywistości, w której technologia jeszcze mocniej splotła się z naszym codziennym doświadczeniem, a nieustanne poszukiwanie nowych bodźców stało się niemal społecznym obowiązkiem. Cronenberg nie moralizuje i nie proponuje łatwych odpowiedzi. Obserwuje swoich bohaterów z fascynacją badacza, dla którego katastrofa może być zarówno początkiem przemiany, jak i kolejnym etapem autodestrukcji.

Być może właśnie w tym tkwi największa przewrotność dzieła Cronenberga. Film, który trzydzieści lat temu oskarżano o epatowanie perwersją, okazuje się przede wszystkim opowieścią o rozpaczliwej tęsknocie za autentycznym doświadczeniem. I o świecie, w którym nawet katastrofa nie gwarantuje już przebudzenia.