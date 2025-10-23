Ireland Baldwin przyszła na świat 23 października 1995 r. w Los Angeles. Jest owocem związku Kim Basinger i Aleka Baldwina. To właśnie mama namówiła ją do spróbowania swych sił w modelingu.



"Myślała, że poprawi to moją pewność siebie, ponieważ nigdy nie uważałam siebie za piękność" - Ireland przyznała kilka lat temu w wywiadzie dla magazynu "Elle".



Jej rodzice rozstali się w 2002 roku, kiedy dziewczynka miała niespełna 7 lat.



Reklama

Ireland Baldwin: imponująca kariera modelki i mniej udane próby w aktorstwie

Po raz pierwszy o Ireland Baldwin zrobiło się głośno w 2007 roku, kiedy rozzłoszczony Alec Baldwin, nie mogąc dodzwonić się do swej 11-letniej córki, zostawił jej na skrzynce głosowej dość niemiłą wiadomość. Nagranie wyciekło jednak do sieci, stając się sensacją internetu. Karierę modelki Ireland Baldwin rozpoczęła w 2013 roku, pojawiając się w sesji zdjęciowej w magazynie "New York Post". W tym samym roku oglądaliśmy ją również w tak prestiżowych periodykach jak "Vanity Fair", "Elle" i "W Magazine".

W 2013 roku Ireland Baldwin zaliczyła aktorski debiut w filmie "Legendy ringu". W retrospektywnych scenach oglądać mogliśmy ją jako młodszą wersję bohaterki granej przez jej mamę - Kim Basinger. "Wygląda, jakby była w moim wieku. Jej ciało mnie przeraża" - Baldwin była pod wrażeniem doskonałej sylwetki swej mamy.

W 2017 roku wystąpiła jeszcze w telewizyjnym filmie "Campus Caller", z kolei w 2020 roku na ekrany kin trafił horror "A Dark Foe", w którym partnerowała Selmie Blair.

Zdjęcie Ireland Baldwin / ImagePressAgency/face to face/FaceToFace/REPORTER / Reporter

Ireland Baldwin odcina się od rodziny

Ireland Baldwin w ostatnich latach otwarcie mówiła o bardzo trudnych wydarzeniach ze swojego życia. Wyznała m.in., że padła ofiarą napaści seksualnej i że dokonała aborcji w wieku nastoletnim.

"Czy mogłam urodzić to dziecko i oddać je do adopcji? Może tak, może nie. Decyzja o wychowywaniu dziecka bez własnego zabezpieczenia finansowego, bez kochającego i wspierającego partnera, nie była dla mnie dobrym rozwiązaniem. Wybrałam siebie i wybrałabym ponownie. To twoje życie, to twój wybór" - mówiła wóczas.

Zdjęcie Ireland i Alec Baldwin / Jeff Kravitz/FilmMagic / Getty Images

Ireland jest w związku z muzykiem znanym jako RAC. W 2023 roku para została rodzicami. Celebrytka urodziła córkę o imieniu Holland. Tuż przed swoimi 30. urodzinami, opublikowała tekst, w którym mówiła o odcięciu się od relacji z "toksycznymi, narcystycznymi" członkami rodziny, by móc stworzyć zdrowszą przestrzeń dla siebie i dziecka.

"Wchodzę w trzydziestkę z dużo mniejszym ciężarem na barkach" - napisała w wiadomości do swoich subskrybentów na Substacku. "To ciężar, który wynikał z potrzeby ciągłego noszenia na sobie mojej narcystycznej, niegodnej zaufania, uzależnionej rodziny, o której myślałam, że jest mi potrzebna w życiu".

Wspominając swoje "samotne dzieciństwo" po rozwodzie rodziców w 2002 roku, Ireland wyjaśniła, że przez lata czuła potrzebę "zdobywania przychylności" niektórych krewnych.

"Nic nie było bardziej wyzwalające niż w końcu uświadomić sobie, jak toksyczni są ci ludzie" - kontynuowała. "Więc powoli wchodzę w swoje lata trzydzieste z przekonaniem, że właśnie tak przerywa się te cykle" - podsumowała.

Czytaj więcej: Spełnia marzenia znanej mamy. Świat filmu stoi przed nią otworem