Jak podał Główny Lekarz Sądowy miasta Nowy Jork, Greene zmarł w wyniku "rany postrzałowej lewej pachy i uszkodzenia tętnicy ramiennej". W ramach śledztwa stwierdzono, że jego śmierć była nieszczęśliwym wypadkiem.

13 grudnia menadżer Greene'a, Gregg Edwards, znalazł go martwego w jego mieszkaniu. Pojechał tam, by sprawdzić, gdy sąsiedzi skarżyli się na głośną muzykę dochodzącą nieprzerwanie zza drzwi aktora od zeszłego dnia.

"Nikt nie grał złoczyńców lepiej od Petera" - mówił Edwards w rozmowie z NBC News. "Miał też cieplejszą stronę, której ludzie nigdy nie zauważali, oraz wielkie i złote serce".

Peter Greene w filmie "Żona bogatego mężczyzny" AKPA

Peter Greene. Ikoniczny odtwórca roli czarnych charakterów

Peter Greene urodził się 10 maja 1965 roku w New Jersey. Karierę rozpoczął od roli w serialu "Hardball" z 1990 roku. Na ekranach kin zadebiutował dwa lata później w dramacie "Prawa grawitacji". Ogromną popularność przyniosła mu rola Zeda w nagrodzonym Złotą Palmą w Cannes "Pulp Fiction" Quentina Tarantino z 1994 roku.

W tym samym roku wykreował złoczyńcę w "Masce", adaptacji komiksu z Jimem Carreyem w roli głównej. W całej swej karierze wystąpił w ponad 90 filmach. Najczęściej obsadzano go w rolach przestępców i czarnych charakterów. Mogliśmy go zobaczyć w między innymi w filmach "Podejrzani", "Liberatorze 2" i "Dzień próby" oraz serialach "Prawo i porządek", "Justified: Bez przebaczenia" i "Continental: W świecie Johna Wicka".