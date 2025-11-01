Brytyjski film z 2004 roku może przypaść do gustu wielu fanom "Furiozy". Głównym bohaterem produkcji jest Tommy, pseudokibic angielskiej drużyny, który oprócz cotygodniowych bójek, lubi się też zabawić. Jedno mocne starcie z kibicami innej drużyny rozpoczyna lawinę zdarzeń. Zdecydowanie kino dla widzów o mocnych nerwach!

W obsadzie m.in. Danny Dyer, Frank Harper, Tamer Hassan, Tony Denham, Roland Manookian, Neil Maskell i Jamie Foreman.

"Hooligans" (2005)

Matt Buckner - kiedyś wzorowy student Harvardu, teraz wydalony i szukający schronienia. Gdy zamieszkuje w Londynie u siostry i jej męża, poznaje Pete'a, który jest zagorzałym kibicem drużyny West Ham. Matt zostaje wciągnięty w świat pełen zadym i adrenaliny, a nowo poznana grupa daje mu poczucie wspólnoty. Przed nowymi kompanami Buckner zataił jednak jeden szczegół. Co się wydarzy, gdy Pete i reszta dowiedzą się prawdy?

W obsadzie m.in. Elijah Wood, Charlie Hunnam, Claire Forlani, Marc Warren, Leo Gregory i Ross McCall.

"Ultras" (2020)

Mieszkający w Neapolu Sandro spędził całe życie na stadionie. Teraz po raz pierwszy czuje potrzebę normalnego życia: związku, a może nawet założenia rodziny. Jego życie odmieni się, gdy spotka szesnastoletniego Terry'ego. Sandro zostanie jego przewodnikiem w świecie zdominowanym przez adrenalinę.

W obsadzie m.in. Aniello Arena, Ciro Nacca, Simone Borrelli, Daniele Vicorito i Antonia Truppo.

"Skrzydlate świnie" (2010)

Historia skupia się na Oskarze, który jest liderem lokalnych chuliganów, ale ma mocne problemy finansowe. Wkrótce nadarzy się okazja, by odbić się od dna - przeciwna drużyna złoży mu propozycję nie do odrzucenia. Czy Oskar pozostanie wierny swojej grupie czy pójdzie na układ z wrogiem?

W obsadzie m.in. Paweł Małaszyński, Piotr Rogucki, Cezary Pazura, Karolina Gorczyca i Olga Bołądź.

"Kibic" (2025)

W naszym zestawieniu znalazło się także miejsce dla polskiego serialu, który podbił streaming! Fabuła ukazuje losy nastoletniego Kuby, który musi zrobić wszystko, by przeżyć w niebezpiecznym świecie rywalizacji. Bohater znajdzie się w samym centrum wieloletnich strać dwóch wrogich klubów piłkarskich.

W obsadzie m.in. Wojciech Zieliński, Marta Żmuda Trzebiatowska, Karol Pocheć i Grzegorz Palkowski.

