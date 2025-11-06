Chwali partnera z planu. Podczas trudnych scen czuła się z nim bezpiecznie

"Chodziliśmy razem na lekcje tańca, które miały zbudować zaufanie. Jak się okazało, były bardzo pomocne w choreografii scen miłosnych i walki" – tłumaczyła Lawrence.

Jennifer Lawrence chwali Roberta Pattinsona. Czuła się przy nim pewnie

Gdy padło pytanie o koordynatora intymności, aktorka przyznała, że nie korzystała z jego pomocy. "Nie mieliśmy kogoś takiego, a nawet jeśli, to naprawdę… Czułam się bardzo bezpiecznie [z Pattinsonem]" – zaznaczyła. "Nie robił nic niepokojącego i bardzo kocha swoją partnerkę Suki [Waterhouse]. Rozmawialiśmy głównie o naszych związkach i dzieciach, więc nie było niepokoju w rodzaju: ‘czy on myśli, że mi się podoba’".

Zdjęcie Jennifer Lawrence w filmie "Zgiń kochanie" / materiały prasowe

"Gdyby pojawiła się podobna myśl, nawet najmniejsza, pewnie poprosiłabym o pomoc koordynatora intymności. Wielu aktorów obraża się, jeśli nie uważasz, że są atrakcyjni, a potem każą cię za to. Zaznaczam jeszcze raz, że [Pattinson] taki nie był" – dodała.

Aktorka opowiadała także o scenach w "Zgiń kochanie", w których występowała bez ubrania. Była wtedy w zaawansowanej. "Nie obchodzi mnie to. Nie jestem z tego powodu przewrażliwiona. Ciąża zniwelowała taki próżny lęk. Przed ‘Bez urazy’ byłam na diecie, nie jadłam węglowodanów i ćwiczyłam. W tym filmie byłam w ciąży. I co? Miałam nic nie jeść?" – śmiała się.

"Zgiń kochanie". Fabuła

Grace (Jennifer Lawrence) i Jackson (Robert Pattinson) wprowadzają się do położonego na odludziu domu, by wkrótce powitać na świecie swoje pierwsze dziecko. Nowe życie okazuje się dużo trudniejsze, niż oczekiwali. Spędzająca długie dni jedynie z dzieckiem, Grace zaczyna przejawiać coraz dziwniejsze zachowania. Niekontrolowane fale pożądania, irracjonalnego lęku czy nawet agresji, wprowadzają w życie rodzinne coraz większy chaos. W miarę, jak rzeczywistość Grace ustępuje miejsca dzikim fantazjom, staje się jasne, że dzieje się z nią coś bardzo niepokojącego.

"Zgiń kochanie". Kiedy polska premiera?

"Zgiń kochanie" Lynne Ramsay miało swą światową premierę podczas 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes w maju 2025 roku, gdzie walczył o Złotą Palmę. Produkcja wejdzie do polskich kin 12 grudnia.