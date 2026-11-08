Camerimage rozpoczęty! Minutą ciszy uczczono ofiary tragedii w Krakowie

Film "Artificial" Luki Guadagnino zainaugurował 34. festiwal ToruńCamerimage. Rozpoczęto od minuty ciszy

Rozpoczęła się 34. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ToruńCamerimage. Największe święto operatorów filmowych otworzył w sobotę, 7 listopada, pokaz "Artificial" Luki Guadagnino, fabuły inspirowanej wydarzeniami wokół OpenAI. Na pokaz festiwalowych widzów zaprosili osobiście sam reżyser oraz operator zdjęć Malik Hassan Sayeed.

Galę rozpoczęła minuta ciszy, w trakcie której uczczono pamięć ofiar tragedii w Krakowie.

"Mówi się, że Toruń jest małym Krakowem. Dziś jesteśmy Krakowem. Myślę, że to, co stało się w sercu naszego państwa, naszej tożsamości, naszej kultury jest znakiem czasu. Mamy wiele innych zagrożeń - nie tylko AI - z którymi musimy sobie realnie zacząć radzić. Wcześniej w Polsce takich sytuacji nie było" - powiedział marszałek woj. kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

W sobotę około godziny 15:00 mężczyzna jadący samochodem przez Rynek Główny w Krakowie zaczął strzelać do przypadkowych osób. Sześć z nich zginęło - jak podają służby - a kilkanaście jest rannych. Sprawca został zatrzymany.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała poinformował w sobotę po godzinie 18:00 w mediach społecznościowych, że podpisał zarządzenie o "ogłoszeniu żałoby do 11 listopada". W związku ze tragicznymi wydarzeniami w Krakowie prezydent RP Karol Nawrocki zarządził żałobę narodową. Obowiązuje ona w niedzielę, 8 listopada, i w poniedziałek, 9 listopada.

Twórca festiwalu Marek Żydowicz i dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage Kazimierz Suwała zapowiedzieli, że tegoroczne wydarzenie będzie poświęcone tematowi sztucznej inteligencji. Z kolei prezydent Torunia Paweł Gulewski wspomniał o zacieśnieniu współpracy między Camerimage i miastem, które zostało patronem tytularnym festiwalu.

ToruńCamerimage: wręczono nagrody specjalne

Tego wieczoru wręczono pierwsze nagrody specjalne.

Za bezkompromisowość, wyrazistość i poszerzanie granic filmowej ekspresji doceniono Darrena Aronofsky'ego, twórcę "Requiem dla snu", "Czarnego łabędzia" i "Wieloryba".

Nagroda THR Visionary in Cinematography powędrowała do Janusza Kamińskiego, zdobywcy Oscarów za "Listę Schindlera" i "Szeregowca Ryana" Stevena Spielberga.

Statuetkę dla montażystki otrzymała rektorka Szkoły Filmowej w Łodzi Milenia Fiedler, która współpracowała m.in. z Andrzejem Wajdą, Wojciechem Marczewskim, Januszem Majewskim i Krzysztofem Zanussim.

Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odebrała aktorka Karolina Gruszka.

34. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ToruńCamerimage potrwa do soboty 14 listopada.