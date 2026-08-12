Brad Pitt wrócił do używek po 7 latach trzeźwości

W wywiadzie z magazynem "Esquire" Brad Pitt zdobył się na szczere wyznanie o swoim problemie z alkoholem. Słynny aktor porzucił używki niedługo po głośnym rozstaniu z Angeliną Jolie. Aktor chciał w ten sposób odbudować relacje z dziećmi, które odwróciły się od niego po niesławnym incydencie na pokładzie prywatnego odrzutowca w 2016 roku. Do dziś nie ujawniono, co tak naprawdę wydarzyło się między Pittem a jego pociechami, jednak do mediów przedostały się informacje o rzekomej werbalnej napaści i agresywnym zachowaniu aktora.

Pitt przyznał, że problemy rodzinne doprowadziły u niego do załamania nerwowego i myśli rezygnacyjnych. Między innymi dlatego zdecydował się walczyć z nałogiem, regularnie uczęszczając na spotkania Anonimowych Alkoholików. Tym bardziej zaskakuje więc fakt, że po wielu latach abstynencji laureat Oscara postanowił "w niewielkich ilościach" znów spożywać alkohol.

Angelina Jolie krytykuje byłego męża. "A nie mówiłam?"

Niedawną wypowiedź artysty skomentowała jego była żona, Angelina Jolie, która od sfinalizowania rozwodu formalnie sprawuje opiekę nad ich sześciorgiem dzieci. Według osoby z bliskiego otoczenia aktorki Jolie spodziewała się, że jej były partner prędzej czy później znów sięgnie do kieliszka.

"Próbowała ostrzegać ludzi. Wiedziała, że taka możliwość istnieje" - powiedział informator, cytowany przez brytyjskiego dziennikarza Roba Shutera.

Co więcej, gwiazda "Marii Callas" od zawsze wiedziała, że radykalna przemiana Brada Pitta jest tylko kwestią czasu.

"[Angelina - red.] nie wierzy, że Brad się radykalnie zmienił. Wierzy, że Brad jest tym, kim jest i żadna trzeźwość ani metamorfoza tego nie zmieni" - podało źródło.

"Postawa Angeliny jest prosta: A nie mówiłam? Nie wierzy mu i nie chce ponownie stać się częścią jego dramatu" - podsumował informator.

Brad Pitt i Angelina Jolie: rozstanie najsłynniejszej pary Hollywood

Brad Pitt i Angelina Jolie byli w związku przez 12 lat. Para poznała się na planie filmu "Pan i Pani Smith". Aktor był wówczas mężem gwiazdy serialu "Przyjaciele" Jennifer Aniston, jednak ich relacja rozpadła się w 2005 roku. Niedługo później Pitt i Jolie potwierdzili swój związek.

Para doczekała się szóstki dzieci - trójki biologicznych i trójki adoptowanych. Choć przez lata deklarowali, że nie śpieszy im się formalizować swojego związku, ostatecznie zdecydowali się na ślub w 2014 roku.

Już dwa lata później, tuż po incydencie na pokładzie odrzutowca, Angelina Jolie złożyła pozew o rozwód. Aktorowi nie udowodniono stosowania przemocy wobec dzieci. Rozwodowa batalia hollywoodzkiej pary zakończyła się dopiero w 2024 roku. Gwiazdy wciąż toczą jednak spór o podział gigantycznego majątku.