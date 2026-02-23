Ringwald przyszła na świat 18 lutego 1968 roku. Karierę aktorską rozpoczęła w wieku pięciu lat. W 1979 roku pojawiła się gościnnie w serialu "Diff'rent Strokes", a następnie otrzymała stałą rolę w jego spin-offie "The Facts of Life". Występ w "Burzy" Paula Mazursky'ego przyniósł jej nominację do Złotego Globu dla najbardziej obiecującej młodej aktorki.

Molly Ringwald o traumie popularności w młodym wieku

W latach 1984-86 Ringwald wystąpiła w filmach młodzieżowych napisanych przez Johna Hughesa: "Szesnastu świeczkach", "Klubie winowajców" oraz "Dziewczynie w różowej sukience". Młoda aktorka stała się dużą inspiracją dla scenarzysty. Fabułę pierwszego tytułu napisał w tydzień, a natchnienie do pracy dało mu jej zdjęcie castingowe.

W rozmowie z Moniką Lewinsky w podcaście "Reclaiming" z 2018 roku Ringwald wyznała, że od dziecka występowała ze swoim ojcem, zawsze byłą więc mniej lub bardziej znana. Gdy jej kariera nabrała rozpędu, często nie potrafiła poradzić sobie z natarczywym zainteresowaniem mediów. Jedno wspomnienie wciąż ją prześladuje. "Gonili mnie paparazzi i utknęłam w hotelowych drzwiach obrotowych. Co chwilę błyskały flesze. Wiesz, jak bardzo potrafią one zranić, a drzwi obrotowe kręciły się i kręciły. To było przerażające" - wspominała. "Do dziś, gdy jestem na czerwonym dywanie i ktoś robi mi zdjęcie, serce zaczyna mi łomotać".

Andrew McCarthy i Molly Ringwald w filmie "Dziewczyna w różowej sukience" Paramount/Courtesy Everett Collection East News

Molly Ringwald. Te tytuły przyniosły jej sławę

"Szesnaście świeczek" opowiadało o nastolatce, która odkrywa, że z powodu zbliżającego się ślubu jej siostry wszyscy zapomnieli o jej urodzinach. Nie idzie jej także w życiu uczuciowym. Podkochuje się w starszym koledze ze szkoły. Jednak zainteresowanie nią wykazuje jedynie ciamajdowaty kujon.

"Klub winowajców" skupiał się na piątce uczniów szkoły średniej, która za karę musi spędzić sobotę w szkole. Chociaż początkowo wydaje się, że nastolatki nie dogadają się ze sobą, w końcu zaczynają się otwierać i dzielić swoimi problemami. Po premierze filmu o grupie młodych aktorów zaczęto mówić "Brat Pack". Poza Ringwald zaliczali się do niej między innymi Emilio Estevez, Rob Lowe, Judd Nelson, Demi Moore i Ally Sheedy.

Z kolei "Dziewczyna w różowej sukience" opowiadała o miłości dwóch nastolatków wywodzących się z różnych środowisk - ona mieszka w ubogiej dzielnicy miasta, on jest miejscowym bogaczem. Hughes chciał, by Ringwald wystąpiła także w kolejnym filmie według jego scenariusza. "Oil and Vinegar" opowiada o dwójce młodych ludzi, którzy poznają się podczas samotnej przejażdżki autem. Chociaż rozpoczęto przygotowania do zdjęć, projekt nigdy nie powstał.

John Hughes obraził się na Molly Ringwald

Niezadowolony z zakończenia "Dziewczyny z różowej sukience", Hughes napisał "Some Kind of Wonderful", w którym odwrócił role - chłopczyca i popularna dziewczyna walczyły o serce sympatycznego chłopaka z rodziny robotniczej. Scenarzysta chciał, żeby Ringwald znów wcieliła się w główną bohaterkę. Ta odmówiła. Uważała, że w przeszłości grała już podobne postaci. Tymczasem miała potrzebę, by spróbować sił w nowych rolach. Hughes bardzo osobiście przyjął jej decyzję. Nigdy więcej ze sobą nie współpracowali.

Hughes zmarł na atak serca w 2009 roku w wieku 59 lat. W 2018 roku Ringwald opublikowała w "New Yorkerze" artykuł, w którym pisała o swoim doświadczeniu muzy scenarzysty i nastoletniej gwiazdy z punktu widzenia dorosłej kobiety. "Nie byłam wtedy świadoma, jak nieodpowiednie były fabuły Johna. Nie miałam doświadczenia życiowego, w tamtym czasie inne rzeczy uchodziły też za normalne" - zaznaczyła.

Molly Ringwald Kristina Bumphrey/Shutterstock East News

Molly Ringwald i John Hughes. Aktorka dziś inaczej patrzy na ich współpracę

W rozmowie z Moniką Lewinsky Ringwald odniosła się do faktu, że była muzą Hughesa. "Napisał scenariusz po zobaczeniu mojego profilu. Powiesił moje zdjęcie na tablicy korkowej nad swoim komputerem i napisał ['Szesnaście świeczek']. Gdy mieli obsadzić główną rolę i spytali, kogo chce, on odpowiedział: 'dziewczynę, o której to napisałem'" - wspominała.

"Czy wiedziałam, że jestem muzą? Wiesz, opowiedział mi tę historię, ale nie miałam jej z czym porównać. Miałam tylko 15 lat, nie miałam za dużo doświadczenia życiowego. Wtedy nie wydawało mi się to dziwne. Teraz jak najbardziej. […] Zawsze wydawało mi się to ogromnym komplementem. Jednak z perspektywy czasu widzę w tym też coś dziwnego" - mówiła. Zaznaczyła, że nie chce o nic oskarżyć Hughesa.

Molly Ringwald odnalazła się w telewizji

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku Ringwald odrzuciła wiele ról, które przyniosły swym odtwórczyniom uznanie oraz nagrody. Były to między innymi "Pracująca dziewczyna", "Uwierz w ducha", "Pretty Woman" i "Milczenie owiec". David Lynch przesłał jej także scenariusz "Blue Velvet". Tekst przeczytała jej matka. Treść filmu oburzyła ją tak bardzo, że nie poinformowała ona swej córki o propozycji.

W ostatnim czasie Ringwald odnalazła się w telewizji. W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć ją między innymi w serialach "Riverdale" i "The Bear" oraz antologiach "Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" i "Konflikt".