Był na szczycie i zniknął. Głośna rola zniszczyła mu karierę

Są aktorzy, których twarze na zawsze kojarzą się z jedną rolą. W przypadku Jima Caviezela jest to bez wątpienia Jezus Chrystus z "Pasji" Mela Gibsona. W 2004 roku jego przejmująca kreacja sprawiła, że stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy kina religijnego. Ponad dwie dekady później aktor powraca do świata biblijnych opowieści, ale tym razem staje po zupełnie przeciwnej stronie historii. W filmie Alejandro Monteverdiego "Narodzenie Króla. Zero A.D." wciela się w Heroda Wielkiego, króla Judei owładniętego strachem przed utratą tronu, którego decyzje doprowadzają do jednej z najbardziej dramatycznych scen biblijnej opowieści.

Od sportowych marzeń do Hollywood

James Patrick Caviezel urodził się 26 września 1968 roku w Mount Vernon w stanie Waszyngton. Zanim zainteresował się aktorstwem, marzył o karierze sportowej. Jego pasją była koszykówka, a ambicje sięgały nawet zawodowej ligi NBA. Kontuzja stopy przekreśliła jednak te plany i skierowała go na zupełnie inną drogę.

Początki w Hollywood nie były łatwe. Żeby się utrzymać, zatrudnił się jako kelner, okazyjnie pracował w modelingu, a w międzyczasie chodził na castingi, próbując zdobyć pierwsze znaczące role. Przełom przyszedł w 1998 roku za sprawą "Cienkiej czerwonej linii" Terrence'a Malicka. Film, w którym Caviezel wcielił się w szeregowego Roberta Witta, zgromadził imponującą obsadę i otrzymał siedem nominacji do Oscara.

Kolejne lata przyniosły role, które ugruntowały jego pozycję w branży. W "Częstotliwości" wystąpił u boku Dennisa Quaida, w "Oczach anioła" partnerował Jennifer Lopez, a w "Hrabim Monte Christo" stworzył jedną ze swoich najbardziej pamiętnych kreacji - Edmonda Dantesa, człowieka zdradzonego, niesłusznie uwięzionego i odradzającego się jako bezwzględny mściciel.

Rola, która zmieniła wszystko

W 2004 roku Mel Gibson powierzył Caviezelowi główną rolę w "Pasji" - filmie opowiadającym o ostatnich godzinach życia Jezusa Chrystusa. Produkcja stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i dyskutowanych filmów religijnych w historii współczesnego kina.

Dla aktora była to jednak nie tylko zawodowa szansa, ale przede wszystkim doświadczenie, które - jak wielokrotnie podkreślał - miało głęboki wymiar osobisty i duchowy. W wywiadzie dla CBN aktor wyznał: "Fizyczne biczowanie i cierpienie w filmie pchnęły mnie w ramiona Boga. Nie miałem innego wyboru".

Poza planem

Życie prywatne aktora od lat pozostaje silnie związane z jego przekonaniami religijnymi. W 1996 roku poślubił Kerri Browitt, nauczycielkę, którą poznał na randce w ciemno. Ich małżeństwo przetrwało zarówno okres największej popularności aktora jak i późniejsze zmiany w jego karierze.

Ważną częścią ich wspólnego życia stała się adopcja dzieci z Chin. Caviezel i jego żona zdecydowali się stworzyć dom trojgu dzieci, z których dwoje zmagało się z nowotworami mózgu. "Nigdy bym tego nie zrobił bez mojej żony" - wyznał aktor w wywiadzie dla katolickiej stacji EWTN.

To jedna z tych historii, które pokazują, że dla Caviezela wiara nie jest wyłącznie elementem publicznego wizerunku. W wywiadach aktor często wraca do tematu odpowiedzialności za drugiego człowieka, rodziny i osobistych zasad.

Jego przekonania wpływają również na wybory zawodowe. Aktor otwarcie mówił o niechęci do nagości na ekranie i scen erotycznych. W rozmowie z "El Pais" w 2023 roku opowiadał, że podczas pracy nad "Oczami anioła" z Jennifer Lopez od początku jasno określił granice dotyczące realizacji scen intymnych.

Inne głośne role

Choć "Pasja" na zawsze związała Caviezela z postacią Jezusa, jego filmografia nie ogranicza się do kina religijnego. Jednym z najważniejszych etapów jego kariery była główna rola Johna Reese'a w serialu "Impersonalni", emitowanym w latach 2011-2016. Produkcja stworzona przez Jonathana Nolana i J.J. Abramsa pozwoliła mu zaprezentować się jako aktor kina sensacyjnego i thrillera psychologicznego.

W 2023 roku Caviezel ponownie znalazł się w centrum zainteresowania dzięki thrillerowi "Sound of Freedom. Dźwięk wolności" Alejandro Monteverde, gdzie zagrał Tima Ballarda, byłego agenta FBI, który zrezygnował z pracy, by ratować dzieci przed przestępcami seksualnymi. Film stał się nieoczekiwanym hitem i zarobił ponad 250 milionów dolarów!

Przy okazji promocji tego filmu aktor udzielił kilku wywiadów. W jednym z nich odniósł się do zmian w swoim statusie w Hollywood po "Pasji", mówiąc: "Nagle przestałem być popularny i nie dlatego, że zrobiłem coś złego. Po prostu zagrałem Jezusa". Mel Gibson miał podobno uprzedzać aktora, że przyjęcie tej roli może negatywnie wpłynąć na jego dalszą karierę. Caviezel nie wycofał się jednak z decyzji.

Symboliczny powrót do biblijnego świata

W "Narodzeniu Króla. Zero A.D." Jim Caviezel ponownie spotyka się z opowieścią o Jezusie, ale tym razem z zupełnie innej perspektywy. Aktor wciela się tym razem w rolę Heroda Wielkiego, władcę, którego strach przez utratą władzy przeradza się w brutalną obsesję.

Film opowiada o narodzinach Chrystusa jako wydarzeniu, które wstrząsa politycznym i społecznym porządkiem ówczesnego świata. W centrum opowieści znajduje się nie tylko Święta Rodzina, ale również dwór Heroda, jego syn Antypater (Sam Worthington) oraz mechanizmy władzy napędzane paranoją i lękiem. W obsadzie znaleźli się także: Deva Cassel jako Maryja, Jamie Ward jako Józef, Gael Garcia Bernal jako Joachim i Ben Mendelsohn jako Nahasz.

Metamorfoza, która zaskakuje

Jednym z najbardziej intrygujących elementów filmu jest fizyczna transformacja Jima Caviezela. Aktor, którego widzowie na całym świecie zapamiętali z charakterystycznej, pełnej cierpienia twarzy Jezusa w "Pasji", tym razem niemal całkowicie znika pod warstwą charakteryzacji, by ustąpić miejsca Herodowi Wielkiemu. Pierwsze materiały promocyjne filmu wywołały spore zaskoczenie - w opublikowanych kadrach i zwiastunie Caviezela trudno rozpoznać nawet osobom dobrze znającym jego ekranowy wizerunek. Jak zauważył portal "TheWrap", aktor jest pod charakteryzacją niemal nie do poznania.

Metamorfoza ma znaczenie nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim dramaturgiczne: pozwala zerwać z wizerunkiem bohatera kojarzonego z łagodnością, cierpieniem i duchowością, a stworzyć postać emanującą władzą, niepokojem i bezwzględnością. Herod Caviezela nie jest jedynie historycznym monarchą w kostiumie z epoki. To człowiek, którego twarz odzwierciedla ciężar władzy, narastający strach i obsesję na punkcie własnego bezpieczeństwa.

Tą decyzją castingową Caviezel podejmuje interesującą grę z własnym ekranowym dziedzictwem. Nie próbuje powtórzyć sukcesu sprzed lat ani korzystać z postaci, z którą jest utożsamiany. Przeciwnie - wykorzystuje rozpoznawalność zdobytą dzięki "Pasji", by zaskoczyć publiczność kreacją stojącą w całkowitej opozycji do tamtej roli. Herod to dla niego szansa na pokazanie innego oblicza aktorstwa: mniej opartego na empatii i duchowym skupieniu a bardziej na psychologicznej ciemności, dominacji i wewnętrznym rozdarciu. W efekcie "Narodzenie Króla. Zero A.D." staje się symbolicznym aktorskim odwróceniem jednej z najbardziej rozpoznawalnych ról XXI wieku.

"Narodzenie Króla. Zero A.D.": Fabuła

W Betlejem na świat przychodzi syn Marii i Józefa, Jezus. Według proroctwa ma zostać nowym królem żydowskim. Herod, władca Judei na wieść o narodzinach chłopca, wydaje rozkaz zgładzenia wszystkich powitych ostatnio dzieci płci męskiej. Maria i Józef wraz z maleńkim Jezusem muszą uciekać przed oddziałami Heroda, które przeczesują okolicę w poszukiwaniu nowonarodzonego Mesjasza. Herod nie spocznie, póki nie zabije wszystkich, którzy mogą zagrażać jego królewskiej władzy.

materiały prasowe



