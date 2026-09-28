Wpadł w obsesję na punkcie własnego ciała. Wszystko dla roli w filmie

Rocky Balboa to bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych filmowych bohaterów wszech czasów. Kultowy pięściarz, w którego wcielił się Sylvester Stallone, stanowi symbol silnej, umięśnionej, wojowniczej męskości w światowym kinie. Amerykański aktor, który scenariusz do uwielbianego filmu napisał w zaledwie trzy dni, poświęcił wiele miesięcy na przygotowania do roli pod kątem fizyczności. Wielogodzinne treningi, dieta i mnóstwo wyrzeczeń - wszystko po to, by zachwycić widzów w roli nieustraszonego boksera.

Stallone, znany ze swojej niezwykle muskularnej, atletycznej sylwetki, przeszedł ciężką drogę, aby uzyskać swój wymarzony wygląd. Dopiero w wieku 80 lat gwiazdor zdecydował się opowiedzieć o tym, jak tragiczne skutki miały w jego przypadku wyczerpujące ćwiczenia i niezdrowa relacja z jedzeniem.

W rozmowie z magazynem The Hollywood Reporter przy okazji premiery swojej autobiografii "The Steps", Stallone ujawnił, że w latach 80. popadł w obsesję na punkcie swojego ciała. Zmagał się również z zaburzeniami odżywiania.

"Przerodziło się to w obsesję. Naprawdę groźną. Doszło do tego, że wpadłem w bulimię. Mówię wam to pierwszy raz" - powiedział aktor.

Podczas kręcenia filmu "Rocky III" Stallone był w wyjątkowo kiepskiej formie. Jego poziom tkanki tłuszczowej spadł do zaledwie 2,6 proc. Przyznał, że na tamtym etapie nie był w stanie utrzymać pokarmu w żołądku i specjalnie wymuszał wymioty, aby utrzymać formę, co nazwał "chorobliwym uwielbieniem własnego ciała".

"Rocky": Sylvester Stallone cierpiał na zaburzenia odżywiania

Bulimia połączona z wyczerpującymi treningami to nie wszystko. Dopytywany, czy w tamtym okresie swojego życia przyjmował sterydy, aktor odpowiedział twierdząco, dodając, że osoby chorobliwie dbające o sylwetkę często się do tego nie przyznają.

"Nikt nie osiąga takiego stanu bez wspomagaczy czy narkotyków. Nie obchodzi mnie, co mówią inni" - powiedział.

Aktor przyznał, że jego celem nie było wyrzeźbienie sylwetki na wzór Arnolda Schwarzeneggera. Chciał jednak wykreować coś jednocześnie drapieżnego, dzikiego i agresywnego.

W kolejnych latach Stallone wciąż walczył z problemami, jakich nabawił się podczas prac nad "Rockym". Jego podejście zmieniło się dopiero, gdy w 1997 roku przyjął propozycję zagrania w filmie "Cop Land" Jamesa Mangolda.

"Potem sprawy przybrały zły obrót i wypadłem z łask Hollywood. Ale tak, znęcałem się nad swoim ciałem. Przeszedłem dziewięć operacji kręgosłupa, dwie operacje barku i trzy zabiegi usztywnienia kręgów szyjnych" - wyjawił.

Aktor przyznał, że gdyby mógł cofnąć czas, przyjąłby inną, zdrową taktykę wyrzeźbienia sylwetki. "Gdybym mógł to zrobić jeszcze raz, powiedziałbym, by ktoś inny niósł ten sztandar i nie wykonywałbym sam scen kaskaderskich. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby ciągle się tak męczyć" - podsumował.