Blake Garrett nie żyje. Dawny dziecięcy aktor miał zaledwie 33 lata

Informację o śmierci Garretta potwierdziła jego matka w rozmowie z portalem TMZ. Rodzina oczekuje na wyniki autopsji. W zeszłym tygodniu były aktor trafił na pogotowie z powodu silnego bólu. Później zdiagnozowano u niego półpaśca. Matka podejrzewa, że jego śmierć mogła być tragicznym wypadkiem.

Blake Garrett. Kariera

Garrett przyszedł na świat 14 września 1992 roku w Austin w Teksasie. W wieku 8 lat zaczął występować w lokalnym teatrze.

W wieku 10 lat pojawił się w show "Barney's Colorful World International Tour", bazującym na popularnym programie dla dzieci. Występował w nim przez dwa lata. Mogliśmy go zobaczyć także w filmowym zapisie przedstawienia "Barney's Colorful World, Live!" z 2004 roku.

W 2006 roku Garrett pojawił się w filmie "Jak ugryźć robala", adaptacji popularnej książki dla dzieci Thomasa Rockwella z 1973 roku. Opowiadała ona o chłopcu, który zaczyna uczęszczać do nowej szkoły. Gdy zostaje wyzwany przez miejscowego łobuza na pojedynek jedzenia dżdżownic, jego koledzy postanawiają przyrządzić je na różne wyszukane sposoby. Młodzi aktorzy otrzymali za swój występ Young Artist Award dla najlepszej obsady.

Na tym zakończyła się kariera Garretta. W ostatnich latach mieszkał w Oklahomie razem ze swoimi bliskimi.