"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" już na VOD

Produkcja Lena Weismana jest możliwa do zakupu na platformach Prime Video i Rakuten oraz wypożyczenia na Pilocie. Wkrótce powinna trafić także na inne serwisy, a z czasem cena będzie o wiele mniejsza. Przewiduje się, że w okolicach listopada film będzie dostępny w ramach abonamentu jednej z popularnych platform streamingowych.

"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka". O czym opowiada film?

Osierocona przez porywacza, który pozbawił życia jej ojca, 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca oraz zabijania.

"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" [trailer 2]

Jako dorosła kobieta, profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i nieodpartym uroku, Eve (Ana de Armas) łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka. Tu odkrywa, kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi.

"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka". Kto powrócił do popularnego cyklu?

"Ballerina" jest częścią uniwersum "Johna Wicka". Jej akcja rozgrywa się między trzecią i czwartą odsłoną głównego cyklu. Keanu Reeves ponownie wcielił się w zabójcę ze słabością do psiaków. Swe role powtórzyli także Ian McShane, Anjelica Huston i zmarły w 2023 roku Lance Reddick. To ostatni raz, gdy mogliśmy zobaczyć go na dużym ekranie. W pozostałych rolach wystąpili Norman Reedus, Catalina Sandino Moreno, Gabriel Byrne i David Castañeda. Reżyserował Len Wiseman, a nad całością czuwał Chad Stahelski, jeden z pomysłodawców serii.