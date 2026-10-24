Bała się własnego domu. Jak naprawdę wyglądało życie córki bohaterów "Obecności"?

Seria filmowa "Obecność" to jeden z najbardziej kasowych cyklów horrorów w historii kina. Gdy w 2021 roku na ekrany wszedł film"Obecność 3: Na rozkaz diabła", łączny zysk całego uniwersum przekroczył zawrotną barierę dwóch miliardów dolarów na świecie. Przy stosunkowo niskich budżetach produkcyjnych (większość części kosztowała od 20 do 40 milionów dolarów) uniwersum stworzone przez Jamesa Wana pobiło absolutne rekordy, wyprzedzając w wynikach finansowych takie klasyki gatunku jak "Halloween" czy "Koszmar z ulicy Wiązów".

Sercem tej przerażającej franczyzy jest historia amerykańskiego małżeństwa badaczy zjawisk nadprzyrodzonych: Eda Warrena: samouka demonologa, pisarza i wykładowcy oraz Lorraine Warren: jasnowidzki i medium. To oni stali za głośnymi śledztwami, takimi jak nawiedzenie w Amityville czy sprawa lalki Annabelle. Choć doczekali się statusu żywych legend, ich największym i jedynym prywatnym skarbem była urodzona w 1951 roku córka, Judy.

Jak życie u boku najbardziej rozchwytywanych pogromców demonów wpłynęło na jej dzieciństwo? Kim jest i czym zajmuje się dziś Judy Spera?

"Nie mogłam spać sama w pokoju"

Choć Judy jest jedynym dzieckiem słynnego małżeństwa, przez długi czas unikała świata zjawisk paranormalnych jak ognia. Większość dzieciństwa spędziła u dziadków, ponieważ rodzice nieustannie podróżowali po świecie, badając kolejne nawiedzone domy i sprawdzając mroczne obiekty.

Gdy jako dziecko pojawiała się w rodzinnym domu Warrenów, paraliżował ją strach przed mrocznymi sekretami, które tam gromadzili. We wrześniu 2020 roku w szczerym wywiadzie dla serwisu Den of Geek wspominała:

"Byłam przerażona tam, w ich domu, więc po prostu tam nie spałam. Nie mogłam spać sama w pokoju."

Judy przez większość swojego życia bała się zjawisk nadprzyrodzonych i do dziś odczuwa pewien niepokój związany z mroczną tematyką:

"Nie zagłębiam się w to. Po prostu się od nich odsuwam" - przyznaje otwarcie.

Ratowanie reputacji rodziców

Przełom w jej życiu nastąpił pod koniec lat 70., kiedy to poznała policjanta Tony'ego Sperę. Jak sama przyznaje, była to miłość od pierwszego wejrzenia. Z czasem to właśnie mąż stał się dla niej oparciem i pomógł jej spojrzeć na pracę rodziców z całkowicie nowej perspektywy. Judy uświadomiła sobie, jak ważne jest zachowanie pamięci o Edzie i Lorraine oraz ochrona ich reputacji.

Dziś Judy wraz z mężem prowadzą New England Society for Psychic Research (NESPR) - kultową organizację założoną przez Warrenów w 1952 roku. Zespół badaczy kontynuuje eksplorację zjawisk demonicznych i paranormalnych, a także organizuje wywiady oraz panele dyskusyjne na konwencjach w całym kraju.

Mimo że Judy przez dziesięciolecia z rozmysłem unikała błysku reflektorów, w 2020 roku zrobiła wyjątek i zaangażowała się w produkcję filmu dokumentalnego "Devil's Road: The True Story of Ed and Lorraine Warren" stworzonego przez Travel Channel.

Jak sama przyznała w rozmowie z Den of Geek, do udziału w projekcie skłoniło ją gorące pragnienie przekazania światu prawdziwej, nieprzekłamanej historii o swoich rodzicach z pierwszej ręki - ze szczególnym uwzględnieniem postaci jej ukochanej matki.

Dziś Judy Spera przyznaje z dumą, że choć hollywoodzkie uniwersum rozrosło się do 11 filmów i przynosi gigantyczne zyski, najważniejsze dla niej pozostaje jedno: dzięki kinowym hitom pamięć o Edzie i Lorraine wciąż pozostaje żywa na całym świecie.