Andrzej Chyra wcieli się w postać Jana Pawła II w międzynarodowej produkcji "Santo Subito!", reżyserowanej przez Bertranda Bonello. Film przedstawi wydarzenia po śmierci papieża w 2005 roku, skupiając się na dochodzeniu dotyczącym jego drogi do świętości prowadzonym przez amerykańskiego duchownego, którego zagra Mark Ruffalo. W obsadzie znaleźli się także Charlotte Rampling oraz Cezary Żak.

Na zdjęciu aktor Andrzej Chyra, który zagra w filmie "Santo Subito!".
Portal Variety ujawnia szczegóły filmu "Santo Subito!" w reżyserii Bertranda Bonello ("Bestia").Scenariusz powstał we współpracy z Thomasem Bidegainem. W roli głównej zobaczymy Marka Ruffalo. Hollywoodzki gwiazdor zagra ojca Josepha Murolo, amerykańskiego duchownego powołanego przez Watykan, aby pełnić rolę "adwokata diabła" w dochodzeniu dotyczącym życia papieża Jana Pawła II i jego drogi do świętości. Charlotte Rampling zagra bliską powierniczkę papieża Jana Pawła II.

    W obsadzie pojawiły się także polskie nazwiska. Andrzej Chyra zagra Jana Pawła II, Cezary Żak wystąpi jako Stanisław Dziwisz. W pozostałych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Marisa Borini, Adam Bessa oraz Anton Lesser.

    Prace na planie właśnie rozpoczęły się w Rzymie. Zdjęcia mają zostać zrealizowane także w Polsce - w Warszawie i Szczawnicy.

    "Santo Subito!": o czym opowie film?

    Akcja filmu "Santo Subito!" rozgrywa się po śmierci papieża 2 kwietnia 2005 roku. Thriller śledzi losy Murolo, który przeprowadza wywiady z powiernikami i świadkami, poruszając się w "moralnym labiryncie", który ostatecznie wystawia na próbę jego własną wiarę.

    "'Santo Subito!' to zdecydowanie mój najbardziej ambitny projekt na każdym poziomie. Ta fuzja geopolityki, mistycyzmu, śledztwa i refleksji nad wiarą jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek" - mówi Bertrand Bonello cytowany przez Variety.

    "Cieszę się, że w końcu kręcę film na ziemiach moich przodków" - dodał Ruffalo, mając na myśli Włochy.

