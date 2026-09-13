Aktorka znów wywołała skandal. Internauci nie mają litości

Sydney Sweeney w ogniu krytyki. Chodzi o nową reklamę

Rok po słynnej aferze związanej z kampanią reklamową dla marki American Eagle (w tym z głośnym spotem "Sydney Sweeney has great jeans"), gwiazda "Euforii" i "Opowieści podręcznej" ponownie rozgrzała do czerwoności internautów, przedstawicieli branży filmowej i, co ciekawe, organizacje wspierające kobiety sportowczynie. Wszystko za sprawą współpracy z aplikacją Novig, czyli platformą specjalizującą się w obstawianiu wydarzeń sportowych.

W nowej kampanii, której główne hasło brzmi "Novig is Just Sports", miało podkreślać różnicę między marką a innymi platformami prediction markets. Problem nie dotyczy jednak samej firmy, lecz sposobu jej reklamowania.

W kontrowersyjnym spocie, który błyskawicznie obiegł media społecznościowe i zgromadził tysiące komentarzy, Sweeney występuje nago, zasłaniając się wyłącznie sprzętem sportowym, w tym piłkami futbolowymi i akcesoriami do gry w hokeja. Aktorkę widzimy również na stole bilardowym czy siedzącą nago na obręczy do gry w koszykówkę. Spot świadomie wykorzystuje hasło "tylko sport", co biorąc pod uwagę przekaz ma charakter iście prowokacyjny.

Aktorka nie ogranicza swojej współpracy do udziału w spotach. Sweeney dołączyła do firmy jako partnerka strategiczna i wykupiła udziały w spółce.

Gwiazda "Euforii" pokazała za dużo? Internauci oburzeni

Internauci nie kryją oburzenia najnowszym postem aktorki. W komentarzach użytkownicy zarzucają jej wykorzystywanie swojego nagiego wizerunku do promocji kampanii związanej ze sportem. Niektórzy twierdzą, że reklama powinna zyskać kategorię wiekową R, czyli przeznaczoną wyłącznie dla dorosłych.

Nie mogę uwierzyć, kiedy ta reklama trafiła do w telewizji. W salonie była dwójka moich dzieci i musiałam krzyknąć, żeby odwróciły wzrok od ekranu. Nie rozumiem, dlaczego musieli stworzyć taką [wulgarną] reklamę" - skomentowała jedna z użytkowniczek TikToka w reakcji na wpis Marissy Womach, menedżerki ds. promocji w drużynie baseballowej Harrisburg Senators (występującej w niższej lidze), która przekonywała, że należy "dzielić się prawdziwymi realiami pracy w sporcie".

"Nie chodzi o to, że jestem zazdrosna o Sweeney albo że zmniejszyła moją pewność siebie. Chodzi o to, że branża jest zdominowana przez mężczyzn, a my musimy ciągle udowadniać, że jest w niej miejsce także dla nas. Chodzi o pasję i radość z pracy w tej branży - a kiedy jedyną formą reprezentacji jest w niej seksualizacja, to coraz mniej młodych kobiet chce wiązać z nią swoją przyszłość!" - tłumaczyła.

Inna użytkowniczka zwróciła uwagę, że Instagram powinien weryfikować treści, w których dominuje nagość.

"Uwielbiam to, że Instagram pozwala na takie rzeczy, a gdy tylko ja wrzucam zdjęcie w bikini, post jest usuwany" - pisała.

"22,4 miliona wyświetleń, a nawet nie milion polubień… dlaczego? Bo nie tego oczekujemy od reklam związanych ze sportem. ZWŁASZCZA że sportem interesują się i śledzą go również dzieci" - dodała inna użytkowniczka. W komentarzach pod postem Sweeney pojawiło się mnóstwo innych negatywnych wypowiedzi, nazywających reklamę "obrzydliwą" czy nawet "żałosną".

Sydney Sweeney i firma Novig nie odpowiedziały na prośbę The Hollywood Reporter o komentarz w tej sprawie.