Aktorka szczerze o walce z nałogiem. Apeluje do fanów: "Wstyd trzyma cię w chorobie"

Patrycja Otfinowska

Patrycja Otfinowska

Zna ją cały świat. Jednak z dala od błysku fleszy Cara Delevingne toczyła walkę o własne życie. Po latach zmagania się z uzależnieniem 34-letnia gwiazda otwarcie mówi o przełomie, który nastąpił w jej życiu.

Cara Delevingne podczas premiery filmu, fot. Astrid Stawiarz
Cara Delevingne/ fot. Astrid StawiarzGetty Images

Cara Delevingne od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowego show-biznesu. Podbiła nie tylko najważniejsze modowe wybiegi, ale z powodzeniem wkroczyła do świata kina i seriali. Choć jako dziecko marzyła o karierze gwiazdy Disneya, widzieliśmy ją w takich produkcjach jak "Papierowe miasta", "Legion samobójców" czy "Anna Karenina".

Jednak za błyskiem fleszy, spektakularną karierą i uśmiechem na ściankach kryła się długa i wyboista historia uzależnienia, pełna bolesnych wzlotów i upadków.

"Sprawiły, że byłam smutna". Wyznanie o utracie kontroli

W rozmowie z magazynem "Variety" w 2024 roku modelka po raz pierwszy tak otwarcie opowiedziała o tym, jak podjęcie próby wyjścia z uzależnienia całkowicie zmieniło jej codzienność i spojrzenie na własną psychikę.

"Kiedyś myślałam, że narkotyki i alkohol pomogły mi radzić sobie z problemami. Ale tak się nie stało. Sprawiły, że byłam smutna i bardzo przygnębiona. Czuję, że odzyskałam kontrolę nad swoim życiem" - wyznała wówczas gwiazda.

Przełomowym momentem okazał się rok 2022, gdy Delevingne zgłosiła się na odwyk i wzięła udział w pełnym programie 12 kroków. To wtedy rozpoczęła się jej prawdziwa transformacja. Jak przyznała w lutym 2026 roku w wywiadzie dla magazynu "People", trzeźwość to dla niej kompletna zmiana życiowej perspektywy.

"Od kiedy trzeźwość pojawiła się w moim życiu, a w ciągu ostatnich kilku lat bardzo się zmieniłam, poczułam się bardziej dzieckiem niż kiedykolwiek wcześniej w najlepszym tego słowa znaczeniu" - tłumaczyła.

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W środę, 4 listopada, podczas premiery filmu "Club Kid" w Los Angeles, 34-letnia modelka postanowiła pójść krok dalej. W rozmowie z dziennikarzami "Variety" skierowała swoje słowa bezpośrednio do osób, które wciąż toczą nierówną walkę z narkotykami lub alkoholem, dzieląc się wskazówkami, czego bezwzględnie unikać na drodze do trzeźwości.

"Jeśli chcesz wytrzeźwieć, zwróć się do ludzi, którzy to robią. Oni wiedzą lepiej niż ktokolwiek inny" - zaapelowała Cara. "Poczucie winy i wstydu to rzeczy, które będą cię trzymać w chorobie, więc zrób wszystko, co w twojej mocy, aby tego uniknąć. Nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Po prostu bądź mądry i dobry dla siebie. Bądź delikatny" - dodała.

Modelka nie bała się również rozliczyć ze swoją przeszłą postawą. Przyznała, że w najtrudniejszych momentach zgubiła ją zarozumiałość i złudne przekonanie, że w każdej chwili może odstawić używki bez pomocy z zewnątrz.

"Pomyślałam sobie: 'O, dam radę', co chyba było złe. To znaczy, zawsze myślałam, że dam radę, po prostu jeszcze nie chciałam… Trzeba tego naprawdę chcieć."

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