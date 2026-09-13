Aktorka ofiarą "niestosownych" zachowań w Hollywood. Będzie afera?

Sandra Bullock powraca w filmie "Totalna magia 2"

Hollywoodzka kariera Sandry Bullock trwa już końcówki lat 80. i bynajmniej nie zmniejsza tempa. Gwiazda, która dzięki przełomowym występom w "Speed. Niebezpieczna prędkość", "Czasie zabijania" czy "Miss Agent" stała się ulubienicą amerykańskiej publiczności, dziś coraz częściej sięga po role dramatyczne i sięga pamięcią do początków swojej przygody z aktorstwem.

Aktorka promuje obecnie film "Totalna magia 2", kontynuację uwielbianej komedii z lat 90., w której wystąpiła u boku Nicole Kidman. Tym razem historia skupi się na najmłodszym pokoleniu czarownic, które reprezentują bohaterki grane przez Maisie Williams i Joey King.

O pracy nad sequelem, decydujących momentach w jej karierze i trudach, jakie napotkała na swojej drodze Bullock porozmawiała niedawno z koleżanką po fachu, gwiazdą serialu "Przyjaciele" Jennifer Aniston. W specjalnym wywiadzie dla magazynu Interview Aniston spytała aktorkę, na jakim etapie kariery zdecydowała, po jakie role chce sięgać najczęściej i jak pragnie być postrzegana w Hollywood.

Aktorka ofiarą "niestosownych" zachowań w Hollywood

Bullock w swojej odpowiedzi nawiązała do niestosownych i "perwersyjnych" zachowań, jakie spotkały ją ze strony producentów i reżyserów castingu, które uświadomiły jej, że musi być stanowcza i nie dać się zdominować przez przełożonych.

"Byłam na castingach u każdego zboczeńca, jaki tylko istniał, a oni kazali mi zdejmować spodnie. Pomyślałam sobie: 'Nie, to nie jest rola dla mnie'" - powiedziała.

"Pięłam się po szczeblach kariery. Każdy pracujący aktor boi się, że już nigdy nie dostanie kolejnego zlecenia, więc bierze to, co jest, i stara się wycisnąć z tego jak najwięcej" - zwróciła uwagę gwiazda "Grawtacji".

Dlaczego Sandra Bullock zrezygnowała z komedii romantycznych?

Od lat 90. do końca lat 2000. Sandra Bullock była obsadzana w rolach komediowych. Do historii przeszły jej znakomite role w "Miss Agent", "Dwóch tygodniach na miłość", "Narzeczonym mimo woli" czy "Ja cię kocham, a ty śpisz". Artystka przyznaje, że jedynym momentem, w którym poczuła, że naprawdę ma wpływ na swoją karierę, była rezygnacja z występów w rom-comach.

"Powiedziałam sobie: 'Muszę natychmiast skończyć z komediami romantycznymi', bo zaczęto mnie za nie strasznie krytykować. I przyjęłam rolę w 'Mieście gniewu'" - dodała.

Dramatyczne umiejętności Bullock docenili w późniejszym czasie cenieni współcześni reżyserzy. Aktorka została nagrodzona Oscarem za najlepszą rolę pierwszoplanową w filmie "Wielki Mike. The Blind Side", wystąpiła również w "Grawitacji" Alfonso Cuarona, "Bullet Train" Davida Leitcha czy "Nie otwieraj oczu" Suzanne Bier.

Jej najnowszy film, "Totalna magia 2" można oglądać w polskich kinach od 11 września.