Crane przyszedł na świat 13 lipca 1928 roku w Waterbury w stanie Connecticut. W 1950 roku rozpoczął karierę dziennikarza radiowego. Sześć lat później prowadził poranną audycję w radiu CBS, której słuchało całe zachodnie wybrzeże. Prowadził także rozmowy z gwiazdami, między innymi Frankiem Sinatrą i Marylin Monroe.

Z radia do telewizji. Błyskotliwa kariera Boba Crane'a

Popularność Crane'a sprawiła, że zaczął pojawiać się gościnnie w popularnych serialach, między innymi "Strefie mroku", "Alfred Hitchcock przedstawia" i "The Dick Van Dyke Show". W tym ostatnim wypadł tak dobrze, że Donna Reed zaproponowała mu występ w swoim programie. Crane poradził sobie bardzo dobrze, a jego bohater dołączył do stałej obsady serialu. Występował w "The Donna Reed Show" do grudnia 1964 roku.

W następnym roku otrzymał propozycję głównej roli w sitocomie "Zuchy Hogana". Serial opowiadał o żołnierzach przebywających w obozie dla więźniów wojennych, którzy płatają figle pilnującym ich strażnikom, a także wykonują pod ich nosem niebezpieczne misje na rzecz Aliantów. Serial okazał się wielkim hitem i doczekał się sześciu sezonów. Crane był za niego dwukrotnie nominowany do nagrody Emmy.

Bob Crane w serialu "Zuchy Hogana" CBS Photo Archive Getty Images

Sława zniszczyła małżeństwo aktora?

Kariera aktora się nie zatrzymywała, ale cierpiało jego życie prywatne. Od 1949 roku był w związku małżeńskim z Anne Terzian, którą wielokrotnie zdradzał. Szczególnie głośno było o jego romansach z koleżankami z planu "Zuchów Hogana" - Cynthią Lynn i Sigrid Valdis. Z tą drugą ożenił się po zaledwie czterech miesiącach od rozwodu z Terzian w 1970 roku.

Nowy związek nie oznaczał jednak, że Crane zaprzestał romansów. Kluczową postacią okazał się John Henry Carpenter, sprzedawca w Sony Electronics, który pomagał znanym klientom w instalacji i ustawieniu sprzętu. Obaj zaprzyjaźnili się i razem udawali się do barów i klubów nocnych. Crane jako celebryta przyciągał kobiety, którym przedstawiał Carpentera jako swojego menadżera. Wspólne noce z nowo poznanymi uwieczniali później na taśmie wideo. Chociaż bliscy aktora zapewniali, że jego kochanki zgadzały się na nagrywanie, część kobiet zaprzeczyła, by była świadoma obecności kamery.

W 1971 roku po zakończeniu "Zuchów Hogana" Crane zagrał główną rolę w komedii Disneya "Superdad". Pojawiał się także gościnnie w serialach, między innymi w "Statku miłości". Jednak jego autorski program "The Bob Crane Show" spadł z ramówki po trzynastu tygodniach. Z powodu skandali obyczajowych jego kariera zaczęła się załamywać.

W sprawie śmierci Boba Crane'a był jeden podejrzany

29 czerwca gwiazdor był umówiony na lunch z Victorią Ann Berry, z którą grał w sztuce "Beginner's Luck". Gdy nie pojawił się na spotkaniu, aktorka udała się do apartamentu, który wynajmował w pobliżu Windmill Dinner Theatre. W łóżku znalazła ciało Crane'a. Wezwani na miejsce śledczy stwierdzili, że zginął on od uderzenia ciężkim przedmiotem, być może statywem do kamery. Narzędzia zbrodni nigdy nie odnaleziono. Nic nie wskazywało na włamanie, nie stwierdzono także zaginięcia niczego wartościowego. W mieszkaniu znaleziono prywatne nagrania, które sprawiły, że policja zainteresowała się Carpenterem.

Ten przebywał w Phoenix w Arizonie od 25 czerwca. Przyleciał tam specjalnie, by spędzić kilka dni z aktorem. W wynajętym przez niego samochodzie znaleziono ślady krwi, zgodną z grupą Crane'a. Nic nie wskazywało, by poza Carpenterem i celebrytą przebywał w nim ktoś inny. Jednak technologia badań nad DNA nie była jeszcze na tyle zaawansowana, by postawić zarzuty przyjacielowi gwiazdy "Zuchów Hogana". Tymczasem media spekulowały, kto mógł odpowiadać za zbrodnię. Najczęściej spekulowano o jednej z dawnych kochanek lub ich bliskich. Poza Carpenterem nie wskazano jednak innych podejrzanych.

Bob Crane CBS Photo Archive Getty Images

Do sprawy Boba Crane'a wracano dwukrotnie

Do sprawy zabójstwa Crane'a wrócono w 1990 roku. Testy DNA okazały się niejednoznaczne, ale na jednym ze zdjęć z wnętrza samochodu przyjaciela aktora odkryto kawałki tkanki mózgowej. Carpenter został aresztowany w czerwcu 1992 roku pod zarzutem zabójstwa. Jako motyw wskazywano chęć zakończenia znajomości przez gwiazdora. Syn Crane'a zeznał, że jego ojciec wykonał stosowny telefon na dzień przed swoją śmiercią. Obrońcy Carpentera argumentowali, że ich klient i ofiara pozostawali w dobrych stosunkach. Świadkowie widzieli ich 28 czerwca 1978 roku w czasie kolacji. Podważali także dowody prokuratury oraz wskazali, że nie znaleziono narzędzia zbrodni, a teoria dotycząca statywu nie została nigdy potwierdzona. Carpenter został uniewinniony po dwóch latach procesu. Co końca swojego życia zapewniał o swej niewinności. Zmarł w 1998 roku.

Pozostałe próbki DNA z samochodu zbadano w 2016 roku. Stwierdzono, że jedna z nich należała do nieznanego mężczyzny. Druga nie nadawała się do analizy. Zabójstwo Boba Crane'a pozostaje zatem jedną z największych nierozwiązanych zagadek kryminalnych Hollywood.

Zabójstwo Boba Crane'a było podstawą filmu

W 2002 roku swą premierę miał film "Auto Focus" Paula Schradera, który skupiał się na późniejszych latach kariery Crane'a. W aktora wcielił się Greg Kinnear, natomiast Willem Dafoe zagrał Carpentera. W filmie gwiazdor pokazany jest jako wierny i gorliwie wierzący mąż, który zatraca się w sławie i hulaszczym trybie życia. Chociaż produkcja spotkała się z dobrym przyjęciem, syn Crane'a stwierdził, że niewiele w niej prawdy. Chodziło mu przede wszystkim o wizerunek przekładnego, chodzącego do kościoła ojca. "W czasie ostatnich 12 lat swego życia mój ojciec był tam trzy razy: na moich chrzcinach, na pogrzebie mojego dziadka, a potem na swoim własnym" - ironizował.