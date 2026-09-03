George Cloonej z honorowym Złotym Lwem w Wenecji

George Clooney, słynny amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, otrzymał honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości podczas ceremonii otwarcia 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Artysta odebrał tę prestiżową nagrodę z rąk aktorki, Laury Dern.

Wcześniej tego dnia Clooney wziął udział w konferencji prasowej. Aktor pytany był nie tylko o swoje osiągnięcia w branży filmowej i wrażenia z tegorocznej wizyty na włoskim święcie kina. Festiwale filmowe coraz częściej stają się dla twórców platformą do politycznych manifestów i szansą na skomentowanie bieżących wydarzeń w środowisku artystycznym.

Festiwal w Wenecji: George Clooney w obronie Marka Ruffalo

Laureat honorowego Złotego Lwa został poproszony o komentarz w sprawie głośnego konfliktu aktora Marka Ruffalo z właścicielami wytwórni Paramount. Oskarżył rodzinę Ellisonów o próbę zmonopolizowania rynku poprzez fuzję z Warner Bros. oraz uwikłanie w zbrodnie popełnione w Strefie Gazy. W odpowiedzi przedstawiciele studia ocenili jego stanowisko jako "antysemickie".

Clooney, choć nie powiedział wprost, że popiera słowa artysty, stwierdził, że wolność wypowiedzi nie powinna być w żaden sposób ograniczona.

"Popieram prawo Marka Ruffalo do swobodnej wypowiedzi. To absurdalne. Nie będziemy odbierać wolności słowa. Wierzę w wolność wypowiedzi, nawet jeśli całkowicie się z nią nie zgadzam. To ważne. W życiu jest to część funkcjonowania demokracji" - zaznaczył.

Afera z udziałem Ruffalo ma związek z próbą przejęcia przez spółkę Paramount-Skydance koncernu Warner Bros. Discovery. Do kalifornijskiego sądu trafił jednak pozew prokuratorów generalnych oraz osobne zawiadomienie Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, wstrzymujące ten proces. Przeciwnicy fuzji zaznaczają, że spowoduje ona zamknięcie przestrzeni dla nowych twórców i jeszcze większą monopolizację na rynku filmowym.

"Martwię się, jak duża firma przejmuje inną. Zawsze martwię się, gdy duże firmy się konsolidują, bo oznacza to, że wiele osób straci pracę" - powiedział Clooney.

Clooney skrytykował Donalda Trumpa. "Kakistokracja"

Gwiazdor "Ocean's Eleven" od lat zalicza się do grona aktorów otwarcie krytykujących działania urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Artysta został zapytany o to, jak postrzega funkcjonowanie demokracji w swoim kraju.

"Jest takie świetne słowo, kakistokracja, które oznacza kraj rządzony przez najmniej wykwalifikowanych ludzi. Myślę, że możemy żyć w czasach takiej właśnie kakistokracji, ale damy sobie z tym radę. W listopadzie odbędą się wybory, które powinny zapewnić równowagę. A potem, w 2028 roku, przywrócimy jakąś normalność" - powiedział aktor.

Co czeka nas na Festiwalu Filmowym w Wenecji?

Na 83. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji George Clooney przyjechał odebrać honorowego Złotego Lwa i promować film "Furies", którego jest producentem.

Oprócz niego włoskie Lido odwiedzą w tym roku chociażby Werner Herzog, Danny Boyle, Martin McDonagh, Robert Pattinson, Susan Sarandon czy John Malkovich.

W składzie jurorskim znaleźli się aktorka i reżyserka Maggie Gyllenhaal, angielski kompozytor Daniel Blumberg, tunezyjska reżyserka Kaouther Ben Hania, francuski reżyser Xavier Giannoli, afgańska reżyserka Shahrbanoo Sadat oraz hongkoński reżyser Johnnie To.

Festiwal Filmowy w Wenecji trwa w tym roku od 2 do 12 września.