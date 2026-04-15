"Mother Mary": co wiemy o filmie?

Anne Hathaway w głośnym filmie "Mother Mary" w reżyserii Davida Lowery'ego wcieli się w piosenkarkę pop. Lowery jest również autorem scenariusza, a za produkcję odpowiada studio A24.

Autorem muzyki do filmu jest Daniel Hart, wieloletni współpracownik reżysera. Istotną rolę w projekcie odgrywają również oryginalne utwory skomponowane specjalnie na potrzeby produkcji przez Jacka Antonoffa oraz Charli XCX.

Bohaterka grana przez Hathaway kontaktuje się ze swoją dawną przyjaciółką i projektantką mody, Sam Anselm (Michaela Coel), aby stworzyć "idealną suknię" na swój wielki powrót na scenę. Ich spotkanie szybko przeradza się w intensywną emocjonalnie, toksyczną i psychoseksualną relację.

W filmie występują także: Hunter Schafer, FKA twigs, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Alba Baptista i inni.

"Mother Mary" wywołał burzę w sieci

Film zadebiutuje w kinach 17 kwietnia. Na kilka dni przed premierą w sieci wybuchła burza związana z zarzutami o obrazę uczuć religijnych.

Jedna z głośniejszych debat dotyczy silnie obecnej w filmie estetyki religijnej oraz połączenia duchowości, cielesności i świata sławy. Na jednym ze zdjęć promocyjnych Anne Hathaway stylizowana jest w sposób przywodzący na myśl biblijną Marię. Według części komentujących może to być celowy zabieg twórców, mający na celu wywołanie kontrowersji i zwiększenie zainteresowania produkcją.

W komentarzach pod zwiastunem na Instagramie pojawiły się m.in. głosy krytyczne, takie jak: "Śmieciowy film", "Serio? Nigdy nie powinno się wyśmiewać Jego matki" czy "Wszyscy, którzy za tym stoją, będą żałować, gdy nadejdzie czas".