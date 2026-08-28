Za inicjatywę odpowiada NewsCord, organizacja zajmująca się monitorowaniem mediów. Zaapelowała ona do brytyjskich sieci kinowych o niewyświetlanie "Ali G: Who Iz I?". Według niej film "utrwala szkodliwe stereotypy o marginalizowanych społecznościach", a tytułowego bohatera nazwała "rasistowską karykaturą". W tej sprawie wysłano ponad 27 tysięcy e-maili. Należy zaznaczyć, że decyzja Picturehouse Cinemas nie odbija się znacząco na box-offisie filmu. Sieć posiada w Wielkiej Brytanii 25 kin. Przedstawiciele innych multipleksów nie zabrali dotychczas głosu w tej sprawie.

Kontrowersyjne postaci dały mu sławę

Cohen wymyślił Alego G jako niezbyt rozgarniętego białego mężczyznę, który jest ślepo zapatrzony w subkulturę hiphopową i uważa się za jej przedstawiciela. Bohater był z założenia obrazoburczy, a podczas prowadzonych przez niego wywiadów z politykami lub celebrytami wykazywał się skrajną głupotą i ignorancją. Rozmówcy Alego G reagowali zmieszaniem lub zniżali się do jego poziomu. Cohen ogłosił w 2007 roku, że rezygnuje z wcielania się w postać. Mimo to wracał do niej sporadycznie, między innymi podczas gali rozdania Oscarów w 2017 roku.

Bohater debiutował w "The 11 O'Clock Show" stacji Channel 4 w 1998 roku. Następnie zaczął pojawiać się w "Da Ali G Show", który emitowano od 2000 do 2004 roku. Cohen wykreował na potrzeby programu także inne postaci: Borata Sagdiyeva, dziennikarza z Kazachstanu, i Bruna Gerharda, austriackiego entuzjastę modowego. Ali G doczekał się filmu fabularnego w 2002 roku. Pozostali bohaterowie także wystąpili w pełnometrażowych produkcjach.

Ali G okazał się dla Cohena biletem do wielkiej kariery. Komik ma na swoim koncie trzy nominacje do Oscara (za scenariusze adaptowane dwóch części "Borata" oraz drugoplanową rolę w "Procesie 7 z Chicago"), sześć nominacji do Emmy oraz dwa Złote Globy.

Kiedy premiera nowego filmu o Alim G?

Komik zdawał sobie sprawę, że jego nowy film wywoła kontrowersje. "W czasach, gdy karierę może zakończyć jeden niepoprawny politycznie dowcip, uznałem, że bezpiecznie będzie przypomnieć o tym jegomościu" - napisał w wiadomości na portalu X, do której załączył trailer "Ali G: Who Iz I?".

"Ali G: Who Iz I?" wejdzie do kin 23 października 2026 roku.