"Shrek 5": animacja, na którą czekają wszyscy

Trwają prace nad kolejną kontynuacją jednej z najlepszych animacji w historii kina. "Shrek 5" prawdopodobnie ukaże dalsze losy szalonej rodzinki ogrów. Przypomnijmy, że w ostanich częściach Shrek i Fiona doczekali się potomstwa. Własne pociechy wychowuje także Osioł ze Smoczycą. Czy to znaczy, że twórcy piątek odsłony skupią się na losach nowego pokolenia bohaterów?

Wskazywać może na to niedawno zrealizowany casting. Poznaliśmy nazwiska aktorów, którzy dołączą do oryginalnej obsady cyklu, by użyczyć głosów dzieciom Shreka i Fiony. Kto to będzie?

Synowie Fergus i Frakle będą mówić głosami Marcello Hernándeza i Skylera Gisondo. Hernández jest najbardziej znany ze swojej pracy w "SNL". Wystąpił również w "Farciarzu Gilmore 2" i ma zagrać w nadchodzącej komedii "72 godziny". Gisondo zagrał Jimmy'ego Olsena w "Supermanie", a także drugoplanowe role w "Licorice Pizza" i "Szkole melanżu".

Zdjęcie Marcello Hernandez (z lewej) na planie "Saturday Night Live" / NBC / Getty Images

Zdjęcie Skyler Gisondo / Young Hollywood/ Contributor / Getty Images

Wiemy, że w córkę ogrów, Felicię, wcieli się topowa aktorka Hollywood - Zendaya. Gwiazda zachwyciła nas na ekranie już w wielu produkcjach. Gra główną rolę w serialu "Euforia", a w ostatnich latach jej nazwisko związane było z dwoma głośnymi seriami - "Diuną" i "Spider-Manem".

Kiedy premiera "Shreka 5"?

Fani serii muszą uzbroić się w cierpliwość. Producenci filmu zapowiadają premierę na 30 czerwca 2027 roku. W animacji mają wystąpić gwiazdy, które od lat związane są z serią. Shreka, Fionę i Osła zdubbingują kolejno Mike Myers, Cameron Diaz i Eddie Murphy. Reboot "Shreka" był priorytetem dla studia i dla Chrisa Meledandriego, szefa Illumination i twórcy serii "Jak ukraść księżyc", "Minionki", a także filmu "Super Mario Bros". Reżyserią "Shreka 5" zajmą się Conrad Vernon i Walt Dohrn. Producentką jest Gina Shay.

Wszystkie części "Shreka" zarobiły na świecie ponad 2,9 mld dolarów. Wszystko wskazuje na to, że piąta odsłona powiększy ten wynik o kolejną niebotyczną sumę. W końcu kto nie kocha tej satyrycznej animacji?

Zdjęcie Shrek / AKPA / AKPA

Co z polskim Osłem?

Odkąd pojawiły się informacje o realizowaniu kolejnej części "Shreka", fani serii zastanawiają się, kto zagra Osła w polskiej wersji językowej. Przypomnijmy, że do tej pory tej postaci głosu użyczał uznany aktor Jerzy Stuhr, który odszedł 9 lipca 2024 roku. Mówi się, że Maciej Stuhr, syn zmarłego aktora, mógłby zastąpić ojca w kultowej roli. Pojawiło się także nazwisko Cezarego Pazury, który ma ogromne doświadczenie w dubbingu. Na ten moment nie ma oficjalnej informacji, kto wcieli się w Osła w Polsce.

