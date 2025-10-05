Zagrała dziewczynę "Spider-Mana". Powtórzy swoją rolę w nowym filmie?

W 2002 roku swoją premierę film "Spider-Man", w którym Tobey Maguire wcielił się w uwielbianego Pajączka. U jego boku oglądaliśmy Kirsten Dunts w roli Mary Jane. Reżyserem produkcji był Sam Raimi, a scenariusz na podstawie znanych komiksów Marvela napisał David Koepp.

Kirsten Dunst komentuje powrót do kultowej roli. Zagrałaby ponownie Mary Jane?

Niedawno Tobey Maguire powrócił do kultowej roli w filmie "Spider-Man: Poprzez multiwersum", gdzie Człowieka-Pająka odegrali również Tom Holland i Andrew Garfield. Teraz to Kirsten Dunst została zapytana, czy chętnie potórzyłaby swój występ jako Mary Jane. Aktorka nie powiedziała "nie".

"To byłoby fajne, prawda? Nie wiem tylko, czy fani byliby zainteresowani. Wydaje mi się jednak, że to mógłby być ciekawy film. Ja i Tobey znowu razem, tylko że z dziećmi" - stwierdziła.



Reklama

Przedstawienie Petera Parkera i Mary Jane jako rodziców nie mijałoby się z prawdą. Jest wiele komiksów, które pokazują ich historie z dziećmi. To między innymi jeden z głównych motywów serii "Ultimate Spider-Man" Jonathana Hickmana i Marca Checchetto. We wspomnianym już filmie widzieliśmy także małą Mayday Parker, córkę Petera i Mary Jane.

"Spider-Man: Brand New Day": co wiemy?

Zdjęcie Tom Holland jako Spider-Man / materiały prasowe

Być może doczekamy się powrotu Kirsten Dunst w aktualnej serii o Spider-Manie? Obsada nadchodzącego filmu robi wrażenie. Do Toma Hollanda dołączą Mark Ruffalo jako Hulk, Michael Mando jako Skorpion, Jon Bernthal w roli Punishera oraz Sadie Sink, znana ze "Stranger Things". Reżyseruje Destin Daniel Cretton, a za scenariusz odpowiadają Chris McKenna i Erik Sommers.

Szczegóły fabuły wciąż owiane są tajemnicą, ale wiadomo, że wydarzenia będą rozgrywać się po filmie "Bez drogi do domu", kiedy to pamięć o prawdziwej tożsamości Petera Parkera została wymazana ze świadomości wszystkich, w tym jego najbliższych.

Zobacz też: Piękna i zdolna. Martyna Byczkowska to ostatnio najpopularniejsza aktorka w Polsce