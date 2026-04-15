Wiemy, kto zagra nowego Aragorna. To gwiazdor kontrowersyjnego filmu

"The Hunt for Gollum": czeka nas wielkie widowisko

Filmowe uniwersum bazujące na twórczości Tolkiena ponownie się rozszerzy. "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" będzie kolejnym filmem z serii "Władcy Pierścieni", który przybliży historię bohatera granego przez Andy'ego Serkisa. Co więcej, wspomniany aktor będzie również reżyserem produkcji, którą realizuje wraz z Peterem Jacksonem, autorem poprzednich filmów.

Historia połączy wydarzenia z "Hobbita", czyli od 111. urodzin Bilbo Bagginsa, do wyprawy walecznej Drużyny Pierścienia z pierwszej części trylogii. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Ian McKellen, który portretował Gandalfa w wielu filmach z uniwersum, powróci na ekran. Na niedawnym konwencie fantasy artysta zdradził nazwisko kolejnego aktora, który również znajdzie się w filmie Serkisa. Będzie to Elijah Wood, czyli Frodo Baggins!

Kto wcieli się w nowego Aragorna?

Niestety, widzowie nie zobaczą już Viggo Mortensena w roli Aragorna. Jakiś czas temu, zagraniczne media donosiły, że jego rolę może przejąć Leo Woodall, znany m.in. z ostatniej odsłony serii "Bridget Jones". Teraz na jaw wyszła informacja, że to aktor "50 Twarzy Greya", Jamie Dornan, będzie nowym Aragornem! Leo Woodall wystąpi natomiast jako Halvard, który dołącza do Obieżyświata podczas niebezpiecznej wyprawy. Do obsady dołączy również Lee Pace jako elf Thranduil, którego widzieliśmy już w "Hobbicie", a nową twarzą będzie także Kate Winslet!

"W obu trylogiach osadzonych w Śródziemiu zawsze imponowała plejada aktorskich talentów. 'Hunt for Gollum' kontynuuje tę tradycję. Z radością ogłaszam powrót dwóch najbardziej uwielbianych aktorów Śródziemia oraz dołączenie wyjątkowych nowych twarzy do świata Tolkiena" - wyznał reżyser filmu.

