Tadeusz Somogi występował w kultowych filmach PRL. Widzowie znają jego twarz

Nie każdy aktor musi grać główne role, by zapisać się w historii kina. Doskonałym przykładem jest Tadeusz Somogi, który przez lata pojawiał się w najpopularniejszych polskich produkcjach.

Urodzony w 1922 roku artysta rozpoczął karierę teatralną w 1946 roku. Występował między innymi na scenach warszawskich teatrów Nowego, Powszechnego i Komedia. Cztery lata później zadebiutował na dużym ekranie.

Somogi pojawił się w dziesiątkach filmów i seriali, współpracując między innymi ze Stanisławem Bareją, Andrzejem Wajdą i Jerzym Hoffmanem. W jego filmografii znalazły się "Miś", "Nie ma róży bez ognia", "Pan Wołodyjowski" oraz "Jak rozpętałem drugą wojnę światową".

Szczególnie ciekawy był jego występ w komedii "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz", gdzie wcielił się w konferansjera prowadzącego teleturniej chirurgów.

Z kolei w kultowych "Alternatywach 4" zagrał Wiśniewskiego z telewizji. W jednej ze scen jego bohater pojawił się nawet w stroju Sherlocka Holmesa.

Nie tylko aktorstwo. Tadeusz Somogi miał niezwykłą pasję

Choć większość życia zawodowego poświęcił scenie i filmowi, Somogi znajdował również czas na sport. Był zapalonym jeźdźcem i z sukcesami startował w konkursach skoków przez przeszkody.

Od 1968 roku należał do sekcji jeździeckiej CWKS Legia Warszawa. W latach 70. zdobył nawet tytuł drugiego wicemistrza Warszawy w skokach przez przeszkody.

Ta pasja nie była więc jedynie sposobem na spędzanie wolnego czasu. Aktor traktował ją poważnie i przez lata angażował się w popularyzację jeździectwa.

Tadeusz Somogi zmarł 12 września 2009 roku w Warszawie, w wieku 87 lat. Został pochowany na cmentarzu w Wilanowie.