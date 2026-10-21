Widzowie znali jego twarz, ale nie nazwisko. Oto zapomniany aktor PRL

Karolina Kopeć

Karolina Kopeć

Widzowie doskonale pamiętają "Misia", "Alternatywy 4" czy "Jak rozpętałem drugą wojnę światową". Mało kto jednak kojarzy nazwisko aktora, który pojawił się we wszystkich tych produkcjach. Tadeusz Somogi przez kilkadziesiąt lat regularnie występował na ekranie, współpracując z największymi polskimi reżyserami. Co ciekawe, poza planem filmowym miał jeszcze jedną, dość zaskakującą pasję.

Tadeusz Somogi w granatowym garniturze z krawatem, obok rozmówca, w tle fotografia samolotu
Tadeusz Somogi/INPLUS/East News /East NewsEast News

Tadeusz Somogi występował w kultowych filmach PRL. Widzowie znają jego twarz

Nie każdy aktor musi grać główne role, by zapisać się w historii kina. Doskonałym przykładem jest Tadeusz Somogi, który przez lata pojawiał się w najpopularniejszych polskich produkcjach.

Urodzony w 1922 roku artysta rozpoczął karierę teatralną w 1946 roku. Występował między innymi na scenach warszawskich teatrów Nowego, Powszechnego i Komedia. Cztery lata później zadebiutował na dużym ekranie.

Somogi pojawił się w dziesiątkach filmów i seriali, współpracując między innymi ze Stanisławem Bareją, Andrzejem Wajdą i Jerzym Hoffmanem. W jego filmografii znalazły się "Miś", "Nie ma róży bez ognia", "Pan Wołodyjowski" oraz "Jak rozpętałem drugą wojnę światową".

Szczególnie ciekawy był jego występ w komedii "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz", gdzie wcielił się w konferansjera prowadzącego teleturniej chirurgów.

Z kolei w kultowych "Alternatywach 4" zagrał Wiśniewskiego z telewizji. W jednej ze scen jego bohater pojawił się nawet w stroju Sherlocka Holmesa.

Nie tylko aktorstwo. Tadeusz Somogi miał niezwykłą pasję

Choć większość życia zawodowego poświęcił scenie i filmowi, Somogi znajdował również czas na sport. Był zapalonym jeźdźcem i z sukcesami startował w konkursach skoków przez przeszkody.

Od 1968 roku należał do sekcji jeździeckiej CWKS Legia Warszawa. W latach 70. zdobył nawet tytuł drugiego wicemistrza Warszawy w skokach przez przeszkody.

Ta pasja nie była więc jedynie sposobem na spędzanie wolnego czasu. Aktor traktował ją poważnie i przez lata angażował się w popularyzację jeździectwa.

Tadeusz Somogi zmarł 12 września 2009 roku w Warszawie, w wieku 87 lat. Został pochowany na cmentarzu w Wilanowie.

Polacy znają Teda McGinleya ze "Świata według Bundych". W "Terapii bez trzymanki" zaskakujeINTERIA.PLINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze