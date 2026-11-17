Violetta Villas w filmie "Dzięcioł". Takiej roli mało kto się spodziewał

W 1970 roku Jerzy Gruza pracował nad swoim fabularnym debiutem reżyserskim. Do komedii "Dzięcioł" zaprosił plejadę gwiazd, wśród których znaleźli się Wiesław Gołas, Alina Janowska, Irena Kwiatkowska, Edward Dziewoński i Kalina Jędrusik.

Jedną z największych niespodzianek była obecność Violetty Villas. Artystka, która miała już za sobą występy na międzynarodowych scenach, wcieliła się w elegancką mecenasową Barbarę Tylską.

Jej bohaterka zwracała uwagę nie tylko wyglądem, ale również luksusowym samochodem. Podczas zdjęć Villas pojawiała się w kremowobiałym mercedesie, który znakomicie podkreślał charakter postaci.

Co ciekawe, piosenkarka nie ograniczyła się do gry aktorskiej. W filmie wykonała również utwór "Oczy czarne", przypominając widzom, dlaczego była jedną z najbardziej charakterystycznych artystek swoich czasów.

"Dzięcioł" przyciągał tłumy. Krytycy nie mogli uwierzyć w jego sukces

Głównym bohaterem filmu jest Stefan Waldek, grany przez Wiesława Gołasa. Na co dzień pracuje w warszawskim Supersamie, a wolny czas poświęca nietypowej pasji, kolekcjonowaniu nagrań ptasich głosów.

Kiedy jego żona wyjeżdża na zawody sportowe, mężczyzna postanawia przeżyć romantyczną przygodę. Szybko okazuje się jednak, że nieśmiałość i brak doświadczenia skutecznie komplikują mu plany.

"Dzięcioł" trafił do kin 21 maja 1971 roku i wzbudził ogromne zainteresowanie. Przed warszawskimi kinami ustawiały się kolejki, a publiczność chętnie oglądała komediowe perypetie bohatera.

Zupełnie inaczej reagowali krytycy. Produkcji zarzucano chaotyczną fabułę i nierówny humor. Podczas festiwalu w Łagowie film otrzymał nawet satyryczną nagrodę Skisłego Grona, a część recenzentów określała go mianem najgorszego filmu 25-lecia PRL.

Paradoksalnie właśnie ten kontrast sprawił, że historia "Dzięcioła" jest dziś tak interesująca. Jerzy Gruza stworzył komedię, która spodobała się widzom znacznie bardziej niż zawodowym recenzentom.

Film z Violettą Villas wrócił po 55 latach. Wyjątkowy pokaz w Warszawie

O "Dzięciole" znów zrobiło się głośniej w listopadzie 2026 roku. Muzeum Historii Polski w Warszawie przygotowało specjalny pokaz komedii w ramach cyklu "Podwójny kadr".

15 listopada widzowie mogli obejrzeć produkcję Jerzego Gruzy, a następnie nowy film biograficzny "Violetta Villas" w reżyserii Karoliny Bielawskiej, z Sandrą Drzymalską w roli głównej.

Zestawienie dwóch obrazów pozwoliło spojrzeć na artystkę z zupełnie różnych perspektyw. W jednej produkcji Villas pojawia się osobiście jako elegancka mecenasowa, w drugiej to jej własne życie staje się tematem filmowej opowieści.



