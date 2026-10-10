To była rola życia polskiego aktora. Dlaczego nie mógł zagrać jej ponownie?

Mieczysław Pawlikowski zbliżał się do trzydziestki, gdy los postawił mu na drodze starszą o niemal trzy lata Irenę Brzozowską, żołnierkę AK i uczestniczkę powstania warszawskiego.

Połączyło ich wielkie uczucie, więc szybko zdecydowali się na założenie rodziny.

Pobrali się 20 czerwca 1950 roku, wkrótce potem na świat przyszedł ich jedyny syn.

Żona była miłością jego życia

Pawlikowski nigdy nie krył, że teatr traktuje jak swój drugi dom, a na scenie czuje się jak ryba w wodzie. Kiedy przygotowywał się do premiery, wszystko inne schodziło na dalszy plan.

"Dom i cierpi, i zyskuje. Cierpi, że mnie się tam rzadziej ogląda, a zyskuje, bo ja jednak o tym domu myślę" - opowiadał w wywiadzie dla "Ekranu".

"Gdybym siedział w domu, to on by mi spowszedniał, a tak jestem tym, który się spieszy, żeby chociaż parę godzin temu domowi poświęcić" - dodał.

Irena Pawlikowska wspominała po jego śmierci, że gdy grał, poświęcał się temu bez reszty. Sam aktor zwykł mawiać: "Granie na pół gwizdka to lekceważenie publiczności".

Pierwsze kroki na scenie Mieczysław Pawlikowski stawiał na początku lat 40., jeszcze zanim zaczął służyć w RAF-ie w dywizjonach 300 i 301. Należał wtedy do Lotniczej Czołówki Teatralnej - zespołu występującego dla polskich żołnierzy, których wojenne losy rzuciły do Wielkiej Brytanii.

W 1942 roku zdał aktorski egzamin eksternistyczny w londyńskim oddziale ZASP-u.

Po powrocie do Polski od razu rozpoczął pracę w Miejskich Teatrach Dramatycznych w Warszawie, później występował też w Kielcach i w Radomiu, a w 1948 roku wrócił do stolicy i do końca życia pozostał wierny tutejszym scenom.

Nie chciał ryzykować jego zdrowiem

Przed kamerą Mieczysław Pawlikowski po raz pierwszy stanął dwa tygodnie przed ślubem z Ireną. Zagrał wtedy niewielką rolę w "Warszawskiej premierze" Jana Rybkowskiego, ale na rolę życia musiał poczekać prawie 20 lat. Dostał ją w 1969 roku od Jerzego Hoffmana w filmie "Pan Wołodyjowski" i jednocześnie od Pawła Komorowskiego w serialu "Przygody pana Michała". W obu produkcjach wcielił się w Onufrego Zagłobę.

Gdy niedługo potem Hoffman kompletował obsadę do "Potopu", Pawlikowski miał 52 lata i był po pierwszym zawale. Reżyser nie zdecydował się ponownie zaproponować mu roli Zagłoby.

"Decyzja ta przyszła mi z tym większym trudem, że stworzyłeś w filmie 'Pan Wołodyjowski' postać, która pozostanie w pamięci widzów, trafiła do serc i stała się ucieleśnieniem sienkiewiczowskiego Zagłoby. Jednakże skazywanie Ciebie na ogromny wysiłek fizyczny i napięcie nerwowe, w połączeniu z polowymi warunkami życia po tak poważnej chorobie byłoby z mej strony lekkomyślnym ryzykiem zarówno w stosunku do Ciebie, jako człowieka, jak i w stosunku do powierzonego mi filmu. Względy te musiały przeważyć nad wartościami artystycznymi" - napisał Hoffman w liście do Mieczysława.

Na Mazurach ustanowił swój rekord

Irena Pawlikowska wspominała, że jej mąż miał wielkie serce i nigdy nikomu nie odmówił pomocy. Nie wszyscy wiedzą, że Pawlikowski angażował się również społecznie. To właśnie on patronował zbiórce funduszy na budowę Centrum Zdrowia Dziecka.

"Był dobrym, serdecznym człowiekiem. Posiadał dar zaciekawiania ludzi swoimi opowieściami. Miał też zdolności naśladowcze. W jednym z radiowych słuchowisk zagrał aż siedmioma różnymi głosami" - opowiadała Irena autorce pracy biograficznej poświęconej jej mężowi.

Wielką pasją Mieczysława Pawlikowskiego było wędkowanie.

"Uprawiał je w wolnych chwilach na Mazurach. Swoistym rekordem było złowienie pstrąga o wadze 4 i pół kilograma i długości 74 centymetrów" - wspominała wdowa po aktorze.

Pod koniec życia aktor mierzył się z chorobą serca. Nie chciał jednak rezygnować z pracy - regularnie występował na scenie, przed kamerą i w studiu radiowym. Przygotowywał też kontynuację książki "Siedmiu z Halifaxa 'J'", którą wydał w 1958 roku. We wspomnieniach "Od Halifaxa do Zagłoby" planował opowiedzieć o swojej karierze aktorskiej. Nie zdążył...

Pracował niemal do końca

Ostatnią rolą Mieczysława Pawlikowskiego był Sforka w "Horsztyńskim" - spektaklu, który w warszawskim Teatrze Nowym wyreżyserował jego przyjaciel Mariusz Dmochowski. Premiera odbyła się 12 grudnia 1978 roku. Półtora tygodnia później - 23 grudnia - aktor zmarł nagle na zawał.

Irena Pawlikowska przeżyła męża o niespełna dziewięć lat. Odeszła 20 lipca 1987 roku.

Oboje spoczywają obok siebie na cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.