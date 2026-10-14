Stallone właśnie zamknął dyskusję. Ten film jest dla niego numerem jeden

Stallone bez wahania wskazał "Pierwszą krew"

Aktor wrócił ostatnio do swoich najbardziej znanych ról i przyznał, że za najlepszy film akcji, jaki zrobił, uważa "Pierwszą krew" z 1982 roku.

Co ciekawe, nie chodzi mu przede wszystkim o widowiskowe sceny. Stallone patrzy na pojęcie "akcji" znacznie szerzej.

"Nieświadomie uznałbym 'Pierwszą krew' za najlepszy film akcji, jaki kiedykolwiek zrobiłem" - przyznał.

Według niego wyjątkowość filmu polega na tym, że John Rambo przez dużą część historii komunikuje się nie słowami, lecz zachowaniem.

"Mówisz ciałem, spojrzeniami, intencjami. Jesteś w akcji przez cały czas" - tłumaczył.

Rambo miał wyglądać zupełnie inaczej

Stallone ujawnił również, że pierwotna wersja scenariusza przedstawiała bohatera w znacznie bardziej jednoznaczny sposób. Aktorowi taki kierunek nie odpowiadał, dlatego zaangażował się w przeróbki tekstu i został współscenarzystą filmu.

Chciał, aby Rambo był przede wszystkim człowiekiem, który unika konfrontacji i dopiero pod presją zostaje zmuszony do działania. Dzięki temu "Pierwsza krew" wyraźnie różni się od kolejnych odsłon serii.

To właśnie ten element Stallone ceni dziś najbardziej. Nie efektowność, lecz sposób, w jaki bohater został zbudowany niemal bez długich dialogów.

Kolejne części poszły już w zupełnie inną stronę

Sukces pierwszego filmu sprawił, że trzy lata później powstał "Rambo II". Produkcja okazała się jeszcze większym przebojem kasowym i zarobiła na świecie ponad 300 mln dolarów.

Jednocześnie zmienił się charakter całej serii. Rambo z cichego, zamkniętego bohatera stał się figurą znacznie bardziej charakterystyczną dla wielkich widowisk kina akcji lat 80.

Stallone wracał do tej postaci jeszcze kilkukrotnie, ale po ponad czterech dekadach to właśnie pierwszy film stawia najwyżej.



