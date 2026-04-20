W ostatnim czasie Netflix sprezentował widzom całą kolekcję polskich klasyków kina. Teraz do swojej oferty dodał jeden z najlepszych filmów w historii kina. Mowa oczywiście o "Podziemnym kręgu", amerykańskim thrillerze psychologicznym neo-noir z 1999 roku w reżyserii Davida Finchera i z genialną rolą Brada Pitta.

"Podziemny krąg" już na Netfliksie

"Podziemny krąg" to mroczny, wciągający film o człowieku, który ma pozornie poukładane życie, ale czuje się kompletnie pusty i wypalony. Przypadkowo poznaje charyzmatycznego outsidera, który ma bardzo radykalne spojrzenie na świat i społeczeństwo. Ich znajomość szybko przeradza się w coś znacznie większego, ale jednocześnie zaczyna wymykać się spod kontroli.

W rolach głównych występują Edward Norton i Brad Pitt. Na ekranie towarzyszą im Helena Bonham Carter, Meat Loaf, Jared Leto, Zach Grenier czy Thom Gossom Jr.

Kultowy film Davida Finchera

Produkcja z 1999 roku stała się kultowa ze względu na trafne spostrzeżenia dotyczące społeczeństwa i systemu, w jakim żyjemy. Film stał się częścią popkultury również ze względu na ikoniczne postacie i dialogi. Tyler Durden to jeden z tych bohaterów, których się cytuje latami!

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z tym dziełem, koniecznie to zróbcie!

