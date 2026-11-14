Sceny z kultowej polskiej komedii władza PRL nie chciała pokazać widzom

Władze PRL nie przepadały za filmowcami, którzy pokazywali absurdy socjalistycznej rzeczywistości. Szczególnie niebezpieczne okazywały się komedie. Publiczność śmiała się bowiem z sytuacji, w których bez trudu rozpoznawała własną codzienność.

Czasem wystarczyło usunąć jedno zdanie. Innym razem twórcy musieli miesiącami walczyć o dopuszczenie filmu do kin lub telewizji.

"Miś": Polska szynka w Londynie nie spodobała się cenzurze

Stanisław Bareja doskonale wiedział, że nakręcenie filmu to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwa batalia zaczynała się podczas kolaudacji.

Po pierwszym pokazie "Misia" lista żądanych zmian liczyła aż 38 pozycji!

- Nie mogło być na przykład zbliżenia polskiej szynki w londyńskim sklepie, choć to nie taka tajemnica, że eksportujemy mięso na Zachód - opowiadał reżyser w rozmowie z "Filmem".

Dla Polaków stojących w kolejkach przed pustymi sklepami taki obrazek był szczególnie wymowny. Władza wolała więc, by nie oglądali rodzimej szynki na zagranicznych półkach.

Na korzyść Barei zadziałały przemiany polityczne 1980 roku. Podczas kolejnej oceny liczba żądanych poprawek znacznie się zmniejszyła. "Miś" ostatecznie trafił do kin, a jego najbardziej absurdalne sceny przeszły do historii polskiej komedii.

"Alternatywy 4": Charków okazał się bardziej niebezpieczny niż bliźniaki

Zaprawiony w bojach z cenzurą Bareja miał swój tajemny sposób, który zwykle się sprawdzał. Do każdego odcinka serialu "Alternatywy 4" wrzucał jakiś ostry dowcip o towarzyszach radzieckich. A to po to, żeby cenzor miał, co wyrzucić i czuł się usatysfakcjonowany. Dzięki temu reszta miała szansę się uchować. Ale i tak gotowa w 1983 roku produkcja doczekała się regularnej emisji dopiero w 1986.

Jedną z najbardziej absurdalnych potyczek z cenzurą wspominał współscenarzysta Janusz Płoński.

W scenie, w której dwie rodziny odkrywają, że otrzymały przydział na to samo mieszkanie, gospodarz domu Stanisław Anioł próbuje wyjaśnić pomyłkę.

- Pomyłka? A w Charkowie dali dwóm mężczyznom ślub i wszyscy krzyczeli "pomyłka, pomyłka", a po dziewięciu miesiącach urodziły im się bliźniaki - stwierdza dozorca.

Cenzorka miała tylko jedno zastrzeżenie:

- Panie reżyserze, bardzo śmieszne to jest, ale czy to musi być w Charkowie?

Nie przeszkadzały jej więc absurdalne narodziny bliźniąt. Problemem okazało się radzieckie wówczas miasto!

Zaproponowano zastąpienie Charkowa bułgarskim Miczurinem. Nowa nazwa nie pasowała jednak do ruchu ust aktora. Po negocjacjach ostatecznie pozostawiono pierwotną wersję.

"Seksmisja": Jedno zdanie o Wschodzie musiało zniknąć

Juliusz Machulski stworzył komedię science fiction, w której widzowie bez trudu odnajdywali aluzje do propagandy, manipulacji i totalitarnej władzy.

Cenzorzy szczególnie zainteresowali się jednak jednym dialogiem.

- Miałem tylko jedną potyczkę z cenzurą - w "Seksmisji" wycięli mi 15 sekund z tekstem: "Uwaga grupa! Kierunek - wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja!" - wspominał reżyser.

Kierunek geograficzny okazał się zbyt niebezpieczny politycznie. Widzowie kinowi nie usłyszeli więc słynnej kwestii w pierwotnej wersji filmu.

Usunięty fragment powrócił dopiero w wydaniach na wideo, a później na DVD.

"Sami swoi": Płonące stodoły nie pasowały do komedii

Nie wszystkie ingerencje w filmy wynikały jednak z politycznej nadgorliwości. Przy "Samych swoich" poszło o to, jak daleko może zaprowadzić sąsiedzka nienawiść, zanim widz przestanie się śmiać.

Sylwester Chęciński nakręcił epizod pokazujący konflikt Pawlaków i Kargulów jeszcze na Kresach. Po kolejnej awanturze zwaśnione rodziny podpalały sobie stodoły.

Podczas kolaudacji szef kinematografii uznał, że takie otwarcie jest zbyt brutalne jak na komedię.

Reżyser początkowo bronił swojej koncepcji. Po latach przyznał jednak, że usunięcie sceny wyszło filmowi na dobre.

To jeden z nielicznych przypadków, gdy urzędnicza ingerencja spotkała się ostatecznie z uznaniem samego twórcy.

Dziś spory o szynkę, Charków czy kierunek wschodni brzmią jak kolejne sceny z komedii Barei. Wtedy mogły jednak przesądzić o losach całego filmu. Największy paradoks polegał na tym, że władza, tak gorliwie tropiąc absurdy na ekranie, sama dostarczała filmowcom gotowych pomysłów na następne satyry.