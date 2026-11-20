Claire Danes mogła zagrać Rose w "Titanicu". Nie chciała takiej sławy

W 1996 roku Claire Danes i Leonardo DiCaprio wystąpili razem w "Romeo + Julii" Baza Luhrmanna. Ich ekranowa chemia zwróciła uwagę Hollywood, dlatego pomysł ponownego połączenia aktorów w kolejnej wielkiej historii miłosnej wydawał się naturalny.

Danes była poważnie rozważana do roli Rose w "Titanicu". Ostatecznie jednak nie zdecydowała się na udział w filmie.

W podcaście "Armchair Expert" w 2020 roku wspominała, że dopiero co zakończyła pracę nad "Romeo + Julią" w Meksyku. Wizja kolejnej wielkiej produkcji romantycznej, kręconej w tym samym miejscu i z tym samym partnerem, nie była dla niej atrakcyjna.

Nie chodziło jednak wyłącznie o powtarzanie podobnej roli. Aktorka przeczuwała, jak ogromną popularność może przynieść "Titanic", i nie czuła się gotowa na tak gwałtowną zmianę życia.

Co ciekawe, sam DiCaprio również wahał się przed przyjęciem propozycji. Danes zapamiętała ich rozmowę przed biurem wspólnego agenta. Aktor w końcu zdecydował, że podejmie ryzyko. Ona wybrała inaczej.

Kiedy po premierze "Titanica" zobaczyła skalę zainteresowania DiCaprio, utwierdziła się w przekonaniu, że podjęła właściwą decyzję. Po latach zapewniała, że niczego nie żałuje.

Claire Danes ANGELA WEISS/AFP East News

Claire Danes jeszcze raz nie wybrała Leonardo DiCaprio. Postawiła na serial

Mało kto wie, że historia z "Titanikiem" nie była ostatnią okazją do ponownego spotkania tej dwójki na planie.

Danes otrzymała również propozycję zagrania sekretarki bohatera DiCaprio w filmie "J. Edgar" z 2011 roku. W podobnym czasie pojawiła się jednak szansa na główną rolę w serialu "Homeland".

Aktorka wybrała drugą opcję. Decyzja okazała się przełomowa, ponieważ rola Carrie Mathison przyniosła jej ogromne uznanie i prestiżowe nagrody. Zamiast kolejnego występu u boku hollywoodzkiego gwiazdora stworzyła postać, która na lata stała się jej znakiem rozpoznawczym.

Claire Danes wraca z nowym sezonem hitu Netfliksa

Dziś aktorka nadal stawia na wyraziste role telewizyjne. W listopadzie 2025 roku pojawiła się w serialu Netfliksa "Bestia we mnie" ("The Beast in Me"), w którym partnerował jej Matthew Rhys.

Produkcja spotkała się z dużym zainteresowaniem widzów, a platforma zdecydowała o jej kontynuacji. 19 listopada 2026 roku Netflix potwierdził, że drugi sezon jest już realizowany w Nowym Jorku.

Danes ponownie wcieli się w Aggie Wiggs. W obsadzie nowych odcinków znaleźli się również Riley Keough, John Goodman i Aaron Paul. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona.



