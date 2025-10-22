Polska gwiazda w kontynuacji "Pasji" Mela Gibsona. Budżet filmu zwala z nóg

"Pasja" , która debiutowała w 2004 roku, to już kultowy film Mela Gibsona. Opowiada o dwunastu godzinach z życia Jezusa poprzedzających jego ukrzyżowanie. W filmie zagrali m.in. James Caveziel, Maia Morgenstern, Christo Żiwkow, Monica Bellucci, Rosalinda Celentano i Francesco De Vito.

"Pasja": poważne zmiany w obsadzie

Okazuje się, że Mel Gibson ponownie pochyli się nad historią Jezusa. "Pasja" doczeka się kontynuacji o tytule "Pasja: Zmartwychwstanie" ("The Resurrection of the Christ"), która zostanie podzielona na dwie części. Pierszą obejrzymy w kinach 26 marca 2027 roku, czyli w Wielki Piątek. Część druga pojawi się 40 dni później, czyli w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że do projektu dołączyła polska aktorka - Katarzyna Smutniak. Gwiazda ma wcielić się w rolę Maryi, matki Jezusa. Artystkę oglądaliśmy wcześniej w takich projektach jak "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie", "Doktor Dolittle", "Zapnijcie pasy", "Pozdrowienia z Paryża" czy "Słodki koniec dnia".

W swoich kultowych rolach nie powrócą James Caveziel, który wcielił się w Jezusa oraz Monica Bellucci, którą oglądaliśmy jako Marię Magdalenę. Wiemy natomiast, że główną rolę w nadchodzącej produkcji otrzymał fiński aktor Jaakko Ohtonen ("Ostatnie królestwo"). W roli Marii Magdaleny zobaczymy natomiast kubańską aktorkę Marielę Garrigę. Do produkcji dołączyli również Pier Luigi Pasino (Piotr), Riccardo Scamarcio (Poncjusz Piłat).

Jim Caviezel początkowo miał powtórzyć występ w roli Jezusa, jednak nie dojdzie to do skutku. Reżyser planował odmłodzić aktora cyfrowo, jednak jak podaje Variety, koszty efektów specjalnych byłyby zbyt duże.

Nie uwierzysz, ile wyniesie budżet nowej "Pasji"

"Pasja" Mela Gibsona została nakręcona z budżetem 30 mln dolarów. "Deadline" donosi, że każda z części nadchodzącej kontynuacji będzie kosztować aż 100 mln dolarów! Całość projektu może przekroczyć kwotę 200 mln dolarów, co jest ponad sześciokrotnością ceny pierwowzoru.

Twórcy filmu liczą jednak, że większość tej kwoty zwróci się nie tylko ze sprzedaży biletów - przypomnijmy, że "Pasja" zarobiła w kinach aż 600 mln dolarów - ale też z kontraktów podpisanych podczas targów American Film Market. Co prawda, potencjalni inwestorzy podobno nie otrzymali scenariusza produkcji, nad którym Gibson pracował ze swoim bratem i Randallem Wallace ("Braveheart") aż 6 lat, ale wiele osób wierzy, że sama renoma "Pasji" zachęci ich do negocjacji.

