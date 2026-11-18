"Kevin sam w domu" mógł wyglądać inaczej. Reżyser ujawnił kulisy obsady

Trudno wyobrazić sobie "Kevina samego w domu" bez Joe Pesciego i Daniela Sterna. To właśnie oni wcielili się w Harry'ego i Marva, duet, który przeszedł do historii kina. Okazuje się jednak, że obsadzenie drugiej z tych ról wcale nie było takie proste.

Reżyser Chris Columbus niedawno wrócił pamięcią do przygotowań filmu z 1990 roku. W podcaście "Wildmen" opowiedział o aktorze, którego zatrudniono do roli Marva, a następnie zastąpiono Sternem.

Columbus nie wymienił jego nazwiska, ale okoliczności wskazywały na Daniela Roebucka, znanego później między innymi z filmu "Ścigany".

Reżyser wspominał, że próbne nagranie z udziałem aktora i Joe Pesciego wypadło fatalnie. Ostatecznie zdecydował się zrezygnować ze współpracy.

Po 36 latach Roebuck postanowił przedstawić własną wersję wydarzeń.

Daniel Roebuck Mario Perez Getty Images

Daniel Roebuck odpowiada Chrisowi Columbusowi. "Nigdy do tego nie doszło"

W rozmowie z "Entertainment Weekly" aktor przyznał, że darzy reżysera ogromnym szacunkiem, ale jego najnowsze wypowiedzi uważa za niepokojące.

Największe zastrzeżenia wzbudziła opowieść o nieudanym nagraniu próbnym. Roebuck stanowczo zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek stanął z Pescim przed kamerą podczas takiego testu.

"Nie było żadnego testu ekranowego z Joe Pescim. Nigdy do tego nie doszło, więc to niemożliwe" - stwierdził.

Według aktora Columbus przekazał mu wówczas, że między nim a Pescim brakuje odpowiedniej chemii. Roebuck przyznaje, że ich osobowości rzeczywiście się różniły. Podkreśla jednak, że wspólne występy bohaterów nie wymagały szczególnie bliskiej relacji.

Aktor przypomniał też, że po zakończeniu współpracy reżyser zapowiedział możliwość spotkania przy innym projekcie. Do tego jednak nigdy nie doszło.

Nie zagrał Marva i wcale nie żałuje. Zaskakujące słowa aktora

Najbardziej przewrotne w całej historii jest podejście Roebucka do utraconej roli. Choć "Kevin sam w domu" stał się światowym fenomenem, aktor przekonuje, że nie żałuje swojego odejścia z produkcji.

Jego zdaniem ogromna popularność Marva mogłaby sprawić, że przez kolejne lata byłby kojarzony przede wszystkim z jedną postacią. Tymczasem brak udziału w komedii pozwolił mu rozwijać karierę w różnych kierunkach.

Roebuck nie szczędzi również pochwał Danielowi Sternowi i Joe Pesciemu. Uważa, że obaj znakomicie sprawdzili się w filmie.



