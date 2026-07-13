Premiera "Legalnej blondynki" odbyła się 13 lipca 2001 roku. Za reżyserię odpowiadał Robert Luketic, a scenariusz stworzyły Karen McCullah i Kirsten Smith. Film powstał na podstawie powieści Amandy Brown.

"Napisałam całość na różowym papierze, używając mojego różowego, futrzanego długopisu. W końcu znalazłam agenta, który wyłowił mój tekst ze stosu niezamówionych rękopisów - właśnie dlatego, że był napisany na różowym papierze. Tego samego dnia rękopis trafił do studiów filmowych i wydawnictw, a następnego dnia wybuchła prawdziwa wojna ofert. Prawa zakupiło MGM. Co ciekawe, po stronie wydawniczej mój tekst został odrzucony przez wszystkich" - wspominała Brown w jednym z wywiadów.

Historia Elle Woods czerpała inspirację z osobistych doświadczeń autorki, związanych ze studiami na Stanford Law School. Amanda Brown, podobnie jak jej bohaterka, zetknęła się tam ze stereotypowym postrzeganiem młodej kobiety - blondynki - zainteresowanej modą.

Producent Marc Platt zwrócił uwagę na postać Elle Woods, gdy trafił do niego nieopublikowany jeszcze rękopis powieści.

"To, co najbardziej podoba mi się w tej historii, to fakt, że jest jednocześnie zabawna, seksowna i - co równie ważne - dodaje siły" - mówił Platt. "Świat patrzy na Elle i widzi blondynkę, piękną dziewczynę, ale nic poza tym. Elle natomiast nie ocenia ani samej siebie, ani innych ludzi. Uważa, że świat jest wspaniały, że ona sama jest wspaniała i że każdy ma w sobie coś wyjątkowego - i nic nie jest w stanie tego zmienić. To prawdziwie niepowstrzymana, współczesna bohaterka".

Do roli Elle Woods rozważano wiele nazwisk

Do roli Elle Woods rozważano kilka popularnych aktorek, wśród nich Charlize Theron, Gwyneth Paltrow, Alicię Silverstone, Katherine Heigl, Christinę Applegate, Millę Jovovich oraz Jennifer Love Hewitt. Reżyser Robert Luketic od początku był jednak przekonany, że idealną kandydatką do tej roli jest Reese Witherspoon. Jak sam wspominał: "Już na piątej stronie scenariusza wiedziałem, że chcę, aby Reese zagrała Elle".

"Szukaliśmy kogoś, kto miałby w sobie zarówno siłę, jak i inteligencję" - wyjaśniał reżyser. "Za tym wyglądem musiało kryć się coś więcej, a Reese po prostu idealnie pasowała do tej roli".

Witherspoon była pierwszą aktorką, której przedstawiono scenariusz, i ostatecznie nie wysyłano go już do innych kandydatek. Na decyzję wpłynęło również wcześniejsze doświadczenie reżysera castingu Josepha Middletona, który miał okazję współpracować z aktorką przy wcześniejszych projektach.

"Legalna blondynka" Image Capital Pictures/Film Stills Agencja FORUM

Reese była wówczas już całkiem znaną aktorką. Wcześniej wystąpiła w takich produkcjach jak: "Miasteczko Pleasantville", "Wybory", "Szkoła uwodzenia" czy "American Psycho". Jednak to "Legalna blondynka" do dziś pozostaje jedną z najbardziej kultowych kreacji w jej karierze.

Opowiadając o przygotowaniach do roli, przyznała, że zależało jej na tym, aby Elle brzmiała jak prawdziwa mieszkanka Kalifornii. "Chciałam mieć pewność, że [Elle] będzie mówiła z kalifornijskim akcentem, dlatego trochę przeciąga słowa, kiedy mówi" - wyjaśniała aktorka w "Good Morning America".

Witherspoon wspominała również, że obserwowała kobiety robiące zakupy w sklepach obuwniczych w Beverly Hills, aby lepiej zrozumieć sposób ich poruszania się i zachowania. "Kobiety zachowują się zupełnie inaczej, kiedy mają zadbane paznokcie i noszą piękne buty. Po prostu inaczej chodzą, więc wszystko to stworzyłam, obserwując ludzi podczas zakupów w Beverly Hills" - opowiadała.

W pozostałych rolach wystąpili m.in. Jennifer Coolidge jako Paulette Bonafonté - sympatyczna manikiurzystka zaprzyjaźniona z Elle, Luke Wilson jako Emmett Richmond - młody prawnik, Selma Blair jako Vivian Kensington - początkowo przedstawiona jako rywalka Elle, Matthew Davis jako Warner Huntington III - były chłopak głównej bohaterki, oraz Victor Garber w roli profesora Callahana.

"Legalna blondynka" stała się nieoczekiwanym hitem

"Legalna blondynka" przełamywała stereotypy dotyczące kobiet i znaczenia wyglądu, szczególnie w środowisku akademickim i na kierunkach uznawanych za prestiżowe. Film w lekki, komediowy sposób podejmuje również temat feminizmu. Istotnymi motywami są także przyjaźń, kobieca solidarność oraz udowadnianie własnej wartości poprzez determinację, ciężką pracę i wiarę w siebie.

Film osiągnął spory sukces finansowy. Wynik otwarcia na poziomie 20 milionów dolarów podczas pierwszego weekendu okazał się pozytywnym zaskoczeniem i uczynił tytuł niespodziewanym hitem dla borykającego się wówczas z problemami studia MGM. Ostatecznie produkcja zarobiła 96,5 miliona dolarów w Ameryce Północnej oraz 45,2 miliona dolarów na pozostałych rynkach, osiągając łączny światowy wynik w wysokości 142 milionów dolarów.

"Legalna blondynka" TopFoto / Topfoto / Forum Agencja FORUM

W Wielkiej Brytanii film miał premierę 26 października 2001 roku i zadebiutował na drugim miejscu tamtejszego box office'u, ustępując jedynie "American Pie 2".

W 2003 roku na fali sukcesu "Legalnej blondynki" powstała druga część, jednak nie została ona już tak entuzjastycznie przyjęta. Krytycy często wskazywali, że sequel jest mniej świeży i już nie tak zaskakujący jak oryginał.

Okazuje się, że historia Elle Woods wywarła ogromny wpływ na kobiety dorastające na początku lat 2000. Niedawno "The Guardian" opublikował artykuł poświęcony prawniczkom, które zdecydowały się wybrać tę ścieżkę kariery właśnie pod wpływem "Legalnej blondynki".

"Oglądałam 'Legalną blondynkę' każdej nocy przed każdym egzaminem, do którego podchodziłam" - przyznała Jacqueline LaBayne, absolwentka prawa.

"Moja wewnętrzna Elle Woods stała się siłą napędową wszystkiego, co robiłam" - mówiła Angela McCarthy, która dziś prowadzi kancelarię w Londynie.

Co dalej z uniwersum Elle Woods?

W lipcu tego roku na Prime Video zadebiutował serial "Elle", będący prequelem "Legalnej blondynki". Poznajemy Elle Woods jako nastolatkę, która w trakcie nauki w liceum musi zmierzyć się z wieloma problemami, trudnymi przyjaźniami czy musi zawalczyć o zakazaną miłość. W roli głównej w serialu występuje Lexi Minetree, a na ekranie partnerują jej m.in. June Diane Raphael, Tom Everett Scott, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney.

Od wielu lat mówi się o powstaniu trzeciej części. Film ma ukazać się w 2027 roku, a Reese Witherspoon powróci do roli Elle. Na ten moment dalsze szczegóły nie są znane.