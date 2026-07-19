Netflix ma w swojej bogatej bibliotece wiele tak zwanych ukrytych perełek, czyli filmów wartych zobaczenia, które nie zawsze pojawiają się na ekranie tuż po uruchomieniu serwisu. Jednym z takich przykładów są "Pocztówki znad krawędzi" z 1990 roku. Za filmem kryją się niezwykłe kulisy powstawania. Historia ta była częściowo inspirowana trudnymi doświadczeniami legendy kina.

"Pocztówki znad krawędzi": o trudnej relacji matki i córki

Główną bohaterką filmu jest Suzanne Vale (Meryl Streep) - aktorka, która próbuje odbudować swoją karierę po problemach z uzależnieniem od nielegalnych substancji. Po przedawkowaniu trafia na odwyk i musi zmierzyć się nie tylko z własnymi demonami, ale także z trudną relacją z matką.

Suzanne całe życie żyje w cieniu swojej matki, Doris Mann (Shirley MacLaine), dawnej gwiazdy Hollywood, kobiety pełnej energii, ambicji i teatralności. Doris kocha córkę, jednak ich relacja naznaczona jest rywalizacją, żalem oraz niewypowiedzianymi pretensjami.

Meryl Streep i Shirley MacLaine Columbia Pictures Corporation / Entertainment Pictures Agencja FORUM

Film "Pocztówki znad krawędzi" porusza takie tematy jak uzależnienie, presja związana ze sławą, skomplikowana miłość między matką i córką, kulisy Hollywood oraz poszukiwanie własnej tożsamości. Nie brakuje w nim osobliwego poczucia humoru, który jest sposobem radzenia sobie bohaterek z trudną rzeczywistością.

Jednym z ważnych motywów "Pocztówek" jest także przemijanie, starzenie się oraz próba zaakceptowania nieuchronnych zmian. W pewnym momencie bohaterki uświadamiają sobie, że są do siebie bardziej podobne, niż chciałyby przyznać. Obie są aktorkami, obie potrzebują uwagi i uznania, obie też obawiają się starzenia oraz zapomnienia przez publiczność.

"Pocztówki znad krawędzi" były inspirowane życiem legendarnej aktorki

Reżyserem filmu był Mike Nichols, znany z takich klasyków kina jak "Absolwent" czy "Pracująca dziewczyna". U boku Streep i MacLaine wystąpili m.in.: Dennis Quaid, Gene Hackman, Annette Bening czy Rob Reiner.

Za scenariusz odpowiada Carrie Fisher i trudno nie dostrzec w tej historii inspiracji jej życiem osobistym. Kilka lat wcześniej Fisher napisała książkę "Pocztówki znad krawędzi", będącą satyrycznym spojrzeniem na własne doświadczenia. Aktorka rozliczała się w niej z własnymi uzależnieniami oraz skomplikowaną relacją z matką - hollywoodzką gwiazdą Debbie Reynolds. Choć Fisher podkreślała, że jest to fikcja, trudno nie zauważyć podobieństw między Suzanne i Doris a nią samą oraz jej matką.

Carrie Fisher Lynn Goldsmith Getty Images

Carrie Fisher przez wiele lat uważała, że żyje w cieniu sławnej rodzicielki. Jako dziecko marzyła, by pewnego dnia stać się taka jak gwiazda "Deszczowej piosenki".

"Snułam fantazje, aby pewnego dnia wyglądać tak jak ona. Ale, niestety nic takiego się nie stało. Właśnie wtedy zrozumiałam, z głęboką pewnością dziesięciolatki, że nigdy nie będę taka piękna, jak moja matka. Byłam tylko niezdarną, niezręczną, niepewną siebie dziewczynką, więc zdecydowałam, że lepiej rozwinę w sobie inne cechy. Jeśli nie zanosi się na to, że będę ładna, mogę być na przykład inteligentna albo zabawna - w każdym razie będę kimś niezwykłym" - pisała w swoich wspomnieniach.

Fisher wspominała również, że jako dziecko wraz z bratem często albo czekała na matkę zajętą pracą, albo próbowała zdobyć jej uwagę, dzieląc ją z tłumem fanów i wielbicieli towarzyszących rodzinie podczas wspólnych wyjść. Później, na kilka lat, postanowiła odciąć się od słynnej matki. Nie chciała być postrzegana wyłącznie jako córka Debbie Reynolds.

"Pocztówki znad krawędzi": czy warto zobaczyć film na Netfliksie?

Sięgnęłam po ten tytuł zupełnie przypadkowo, zachęcona przede wszystkim wspaniałym duetem Meryl Streep i Shirley MacLaine w rolach głównych. Dopiero po seansie dowiedziałam się, że film inspirowany jest doświadczeniami Carrie Fisher. Dzięki temu, że sama napisała scenariusz, "Pocztówki znad krawędzi" zyskały bardzo osobisty, autorski charakter.

Meryl Streep w filmie "Pocztówki znad krawędzi" Columbia Pictures East News

Nikt tak dobrze nie byłby w stanie oddać niuansów relacji między matką i córką, które łączy nie tylko rodzinna więź, ale także wspólne doświadczenie pracy w Hollywood. Wypracowanych przez lata mechanizmów, zachowań, których same być może nie są świadome, a które potrafią sprawić drugiej osobie przykrość. Oraz tych wszystkich zaskakująco podobnych obaw, niepokojów.

"Pocztówki znad krawędzi" dostępne na Netfliksie mogą okazać się świetną propozycją na wieczorny seans. Zarówno w samotności, jak i w towarzystwie mamy czy córki. To film, który pozostawia po sobie wiele refleksji i tematów do rozmowy, szczególnie dotyczących decyzji podejmowanych przez bohaterki oraz ich wzajemnej relacji.