Nie chciał tej roli. Zobaczył Julię Roberts i szybko zmienił zdanie

Nie był przekonany do roli w "Pretty Woman"

Zanim powstało "Pretty Woman", Richard Gere miał już ugruntowaną pozycję w Hollywood. Widzowie kojarzyli go z bardziej poważnymi rolami, dlatego propozycja zagrania Edwarda Lewisa nie była dla niego oczywistym wyborem.

Historia wydawała się zbyt prosta, a sam projekt nie do końca wpisywał się w kierunek, w którym chciał rozwijać swoją karierę. Początkowo scenariusz miał też inny ton, bardziej dramatyczny, co dodatkowo budziło wątpliwości. Aktor długo odmawiał, przekonany, że "Pretty Woman" nie jest rolą dla niego.

"Pretty woman" Mary Evans/All Film Archive/Touchstone Pictures East News

Spotkanie z Julią Roberts zmieniło decyzję

Przełom przyszedł dopiero w momencie, gdy Richard Gere spotkał Julię Roberts. Młoda aktorka zrobiła na nim ogromne wrażenie swoją naturalnością i energią. To właśnie wtedy pojawiło się coś, czego nie dało się zaplanować, autentyczna chemia.

Podczas rozmowy między nimi padły proste słowa, które miały duże znaczenie. Julia Roberts poprosiła go, by przyjął rolę, a jej szczerość okazała się decydująca. Jak później wspominał Richard Gere, to właśnie to spotkanie przekonało go, by zmienić zdanie i dołączyć do obsady "Pretty Woman".

Scena w wannie okazała się wyzwaniem

Choć Richard Gere był już częścią projektu, nie wszystkie elementy pracy na planie "Pretty Woman" przychodziły mu łatwo. Jedna ze scen, rozgrywająca się w łazience, budziła jego opór od samego początku.

Nie chodziło o samą grę aktorską, lecz o sposób przedstawienia bohatera. Richard Gere nie był przekonany do pierwotnej koncepcji ujęcia i jasno zaznaczył swoje stanowisko. Ostatecznie udało się znaleźć rozwiązanie, które było akceptowalne dla obu stron i nie wpływało negatywnie na odbiór historii.

Dziś ta scena z "Pretty Woman" uchodzi za jedną z bardziej zapamiętanych, bo pokazuje Edwarda z zupełnie innej strony, spokojniejszej i bardziej emocjonalnej.

Sukces produkcji zmienił wszystko

Po premierze "Pretty Woman" szybko zdobyło ogromną popularność. Publiczność doceniła lekkość historii i relację między bohaterami, a duet Richarda Gere'a i Julii Roberts stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii kina.

Sukces otworzył aktorowi drzwi do nowych projektów i pozwolił spojrzeć na jego karierę z innej perspektywy. Od tego momentu Richard Gere częściej sięgał po różnorodne role, nie ograniczając się do jednego gatunku.

Co było dalej po "Pretty Woman"?

Kolejne lata pokazały, że decyzja o udziale w "Pretty Woman" była jednym z ważniejszych momentów w zawodowej drodze Richarda Gere'a. Aktor udowodnił, że potrafi odnaleźć się zarówno w lekkich, jak i bardziej wymagających produkcjach.

Powrót do współpracy z Julią Roberts w "Uciekającej pannie młodej" tylko umocnił sympatię widzów do tego duetu. Z kolei inne role, bardziej zróżnicowane i często zaskakujące, pokazały jego aktorską elastyczność i chęć szukania nowych wyzwań.

Dla wielu widzów to jednak właśnie "Pretty Woman" pozostaje najważniejszym punktem odniesienia, filmem, który nie tylko zdefiniował pewną epokę, ale też pokazał, jak wiele może zmienić jedna decyzja podjęta w ostatniej chwili.