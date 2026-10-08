Największy hit PRL-u? Wajda nie zostawił na nim suchej nitki

"Krzyżacy" byli pierwszą taką superprodukcją w Polsce

Film Aleksandra Forda wszedł do kin w 1960 roku i od początku był wydarzeniem na ogromną skalę. Powstał na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza, a twórcy postawili na rozmach, którego polscy widzowie wcześniej praktycznie nie oglądali.

Już w pierwszych miesiącach film przyciągnął milionową publiczność. Z czasem wynik urósł do ponad 32 mln widzów. Rekord do dziś pozostaje jednym z najbardziej spektakularnych osiągnięć w historii polskiego kina.

W obsadzie znaleźli się m.in. Mieczysław Kalenik, Grażyna Staniszewska, Urszula Modrzyńska, Emil Karewicz, Lucyna Winnicka i Leon Niemczyk. Dla wielu widzów właśnie te ekranowe wizerunki bohaterów stały się równie rozpoznawalne jak ich literackie pierwowzory.

Andrzej Wajda miał zupełnie inne zdanie

Choć publiczność tłumnie chodziła do kin, nie wszyscy twórcy byli zachwyceni kierunkiem, który obrał Ford.

Andrzej Wajda oceniał "Krzyżaków" bardzo krytycznie. Uważał, że tego typu wielkie widowisko rozmija się z tym, co próbowała wypracować polska szkoła filmowa.

"Niestety, cała nasza praca zostaje przekreślona takim filmem jak Krzyżacy" - miał powiedzieć po premierze.

Z perspektywy czasu jego sceptycyzm brzmi szczególnie ciekawie. Film, który wzbudzał wśród części środowiska tak wiele wątpliwości, stał się bowiem jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów polskiego kina.

Martin Scorsese umieścił "Krzyżaków" wśród polskich klasyków

Po latach film Forda doczekał się również uznania za granicą. Martin Scorsese wybrał "Krzyżaków" do swojego cyklu "Martin Scorsese Presents: Masterpieces of Polish Cinema".

Projekt obejmował 21 zrekonstruowanych cyfrowo polskich filmów. Pokazy rozpoczęły się w 2014 roku w Nowym Jorku, a później objęły kolejne miasta w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

W zestawieniu obok filmu Forda znalazły się m.in. "Popiół i diament", "Faraon", "Przypadek", "Sanatorium pod Klepsydrą" czy "Ziemia obiecana". Sam fakt, że "Krzyżacy" znaleźli się w takim gronie, pokazuje, jak bardzo zmieniło się ich postrzeganie od czasu premiery.

Po 66 latach "Krzyżacy" wciąż są punktem odniesienia

Film ma dziś już ponad sześć dekad, ale nadal wraca przy okazji rozmów o największych polskich produkcjach historycznych. FINA określa go jako pierwszą polską powojenną superprodukcję i przypomina, że pod względem skali realizacji był przedsięwzięciem wyjątkowym jak na początek lat 60.

Paradoks jest więc wyraźny: Wajda patrzył na "Krzyżaków" z dużym dystansem, publiczność zrobiła z nich rekordowy hit, a dekady później Scorsese pomógł pokazać film kolejnej międzynarodowej widowni.



