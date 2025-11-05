"Mumia": kultowy film z końcówki lat 90.

"Nie wiem, jak to by wyszło, ale byłbym otwarty, gdyby ktoś wpadł na odpowiedni pomysł" - mówił w 2022 roku Brendan Fraser o powrocie do kultowej serii filmów "Mumia".



Aktor zagrał w trzech odsłonach kinowego hitu: "Mumia" (1999), "Mumia powraca" (2001) oraz "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka" (2008). We wszystkich wcielił się w swoją dotychczas najbardziej rozpoznawalną postać - poszukiwacza skarbów Ricka O'Connella. Fabuła pierwszej części rozpoczynała szalone przygody bohatera, który przez przypadek budzi egipskiego kapłana o nadprzyrodzonych mocach. Na ekranie Brendanowi Fraserowi towarzyszyli m.in. Rachel Weisz, John Hannan, Arnold Vosloo, Kevin J. O'Connor, Oded Fehr czy Jonathan Hyde.

Scenariusz do produkcji napisali Stephen Sommers i John L. Balderston. Ten pierwszy stanął również za kamerą filmu, który został wyprodukowany pod szyldem Universal. Produkcja zarobiła spektakularne 416,4 miliona dolarów na całym świecie i w ciągu następnych lat zyskała status kultowej. Widzowie doceniali udany reboot starego filmu, fabułę pełną akcji i humor, który sprawiał, że film mimo "strasznego tytułu" wcale taki nie był.

Wielki powrót Brendana Frasera i Rachel Weisz

Świat obiegła fantastyczna informacja. Wiemy, że oryginalni główni aktorzy produkcji - Brendan Fraser i Rachel Weisz - powrócą do swoich ról w 4. odsłonie kultowej serii. Będzie to wielki powrót aktorki, która wzięła udział tylko w dwóch pierwszych filmach z cyklu. Za reżyserię odpowiadają Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett z Radio Silence, którzy stworzyli m.in. nową wersję "Krzyku" (2022) oraz "Zabawę w pochowanego" (2019).

Jak dotąd Universal nie skomentowało sprawy. Studio próbowało już wcześniej wskrzesić serię filmem z 2017 roku, w którym główną rolę zagrał Tom Cruise. Produkcja okazała się totalną porażką i plany rozwinięcia uniwersum zostały anulowane.

Zdjęcie Tom Cruise i Annabelle Wallis w filmie "Mumia" (2017) / materiały prasowe

"Trudno nakręcić taki film" - mówił Fraser o filmie z Tomem Cruisem. "Składnik, który mieliśmy w naszej 'Mumii', a którego nie dostrzegłem w nowej wersji, był zabawny. Tego właśnie brakowało w tamtej wersji. To był zbyt typowy horror. 'Mumia' powinna być trzymająca w napięciu, ale nie przerażająca i straszna".

Nowy etap w karierze Brendana Frasera?

Po odejściu z Hollywood z powodu problemów osobistych, zdrowotnych i oskarżeń wobec byłego prezesa HFPA, Fraser przeżył wielki powrót do kariery w filmie "Wieloryb" z 2022 roku, za który otrzymał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Rick O'Connell jak dotąd pozostaje jego najbardziej charakterystyczną rolą. Czy to znaczy, że szykuje się nowy etap w jego karierze? Na odpowiedź musimy jeszcze poczekać.

