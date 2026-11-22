"Galimatias, czyli kogel-mogel II": Ewa Kasprzyk dodała jedno słowo

"Marian, tu jest jakby luksusowo" - to jedna z tych filmowych kwestii, które dawno zaczęły żyć własnym życiem. Widzowie przywołują ją na widok eleganckiego hotelu, wystawnego przyjęcia, a czasem po prostu świeżo wyremontowanego mieszkania. Tymczasem Barbara Wolańska początkowo miała ocenić otoczenie nieco inaczej.

Jak wyjaśniała Ilona Łepkowska, w scenariuszu znalazło się zdanie: "Marian, tu jest luksusowo". Słowo "jakby" dodała dopiero Ewa Kasprzyk.

- To słowo było wtedy modnym przerywnikiem, wpychanym przez ludzi w rozmowach wszędzie - wspominała scenarzystka.

Kasprzyk bawiła się nim na planie, aż stało się częścią sposobu mówienia Wolańskiej. Ten drobny dodatek pozwolił bohaterce wyrazić zachwyt, a jednocześnie zachować charakterystyczny dystans. Niby luksusowo, ale bez przesady z entuzjazmem.

"Seksmisja": Jerzemu Stuhrowi wystarczył widok butelki

Juliusz Machulski stworzył w "Seksmisji" mnóstwo okazji do komediowych popisów. Grający Maksa Paradysa Jerzy Stuhr potrafił wykorzystać je także wtedy, gdy odpowiedniej kwestii nie było w scenariuszu.

Tak miało powstać słynne: "Nasi tu byli".

Jak wspominał Machulski, aktor wymyślił te słowa na widok butelki taniego wina. Trzy słowa wystarczyły, by publiczność zrozumiała żart, a scena nie potrzebowała żadnych dodatkowych wyjaśnień.

Pomysł został w filmie. Dziś cytat przydaje się wszędzie tam, gdzie można rozpoznać wyjątkowo swojski ślad obecności rodaków.

"Vabank II, czyli riposta": Beata Tyszkiewicz zaskoczyła pytaniem o pieska

Beata Tyszkiewicz ceniła otwartość Juliusza Machulskiego na propozycje aktorów.

- W jego scenariuszach zawsze można coś dodać lub zmienić, dobry pomysł był przez niego "kupowany", i tak każdy dokładał swój kamyczek do całości - opowiadała.

Podczas pracy nad filmem "Vabank II, czyli riposta" reżyser zapytał ją, co grana przez nią hrabina Żwirska mogłaby powiedzieć strażnikowi przy więziennej bramie, by odwrócić jego uwagę i umożliwić porwanie naczelnika.

Aktorka zaproponowała: "Przepraszam, czy ja byłam z pieskiem czy bez pieska?".

Niedorzeczne pytanie idealnie pasowało do eleganckiej damy, która sprawiała wrażenie zagubionej we własnych sprawach. Machulski zaakceptował pomysł i właśnie taką wersję zapamiętali widzowie.

"Miś": Bareja i Tym słuchali tego, co mówiła ulica

W przypadku "Misia" źródłem humoru był przede wszystkim język codzienności PRL. Stanisław Bareja i współautor scenariusza Stanisław Tym potrafili wychwycić absurd urzędowych komunikatów, przemówień i zwykłych rozmów.

"Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?" - celnie oddawało bezradność klienta wobec bezczelnej obsługi. Z kolei "Parówkowym skrytożercom mówimy nie!" zamieniało sprawę znikającego jedzenia w ideologiczną batalię. A słomiany miś "na skalę naszych możliwości" stał się symbolem przedsięwzięć, w których rozmach przesłania sens.

Twórcy komedii nadali tym absurdom filmową formę, a publiczność znalazła dla nich zastosowanie poza kinem. I choć od premier minęły dekady, okazji do cytowania wciąż nie brakuje.



