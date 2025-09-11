Kultowy film z Meryl Streep był wzorowany na niej. Co o nim sądzi?

W niedawnym wywiadzie dla "The New Yorker Radio Hour" Anne Wintour, redaktorka naczelna amerykańskiego wydania "Vogue", wyjawiła, co sądzi o kultowej produkcji "Diabeł ubiera się u Prady", która miała swoją premierę w 2006 roku. Film został oparty na książce Lauren Weisberger, która przez ponad rok pracowała jako asystentka Anny Wintour. W roli redaktorki oglądaliśmy utalentowaną Meryl Streep, a w jej asystentkę wcieliła się Anne Hathaway. Na ekranie w produkcji Davida Frankela pojawili się również Stanley Tucci i Emily Blunt.

Fabuła pokazywała historię młodej dziennikarki, Andy Sachs, któa dostaje prace jako asystentka Mirandy Prisley - redaktor naczelnej topowego magazynu modowego "Runway".

Anna Wintour po latach ocenia "Diabeł ubiera się u Prady". Co sądzi?

Okazuje się, że Anna Wintour w 2006 roku "poszła na premierę w strojach Prady, kompletnie nie mając pojęcia, o czym będzie film". "Poszłam obejrzeć film i bardzo mi się podobał. Był bardzo zabawny" - wyznała. "Przede wszystkim fantastyczna Meryl Streep."

Wokół produkcji Frankela pojawiło się mnóstwo plotek, ponieważ branża obawiała się, że "Diabeł ubiera się u Prady" przedstawi redaktor naczelną "Vouge'a" w złym świetle.

"Ostatecznie film miał mnóstwo humoru i dowcipu. Wszyscy byli niesamowici. I ostatecznie uznałam, że to była uczciwa próba" - dodała Wintour.

Anna Wintour, która była inspiracją Mirandy Prisley w filmie, piastuje stanowisko redaktorki naczelnej amerykańskiego "Vogue'a" od 1988 roku. Po prawie 40 latach zdecydowała się zrezygnować z tej pozycji. Wciąż będzie pełnić funkcję dyrektor ds. treści w "Conde Nast", a także globalnego dyrektora ds. wydawniczych w "Vogue".

"Diabeł ubiera się u Prady 2" - powstaje kontynuacja kultowego filmu

Trwają prace nad kontynuacją głośnej produkcji z Anne Hathaway. Według nieoficjalnych doniesień fabuła sequela skupi się na dalszych losach Mirandy Priestly - legendarnej redaktor naczelnej magazynu "Runway". Tym razem bohaterka musi zmierzyć się z brutalną rzeczywistością upadającej prasy drukowanej i powalczyć o przetrwanie w świecie zdominowanym przez cyfrowe media i reklamowe budżety. Co ciekawe, przeciwniczką - lub może sojuszniczką - ma być postać grana wcześniej przez Emily Blunt, która w nowej odsłonie jest wpływową dyrektorką luksusowej korporacji modowej.

Premiera filmu jest planowana na 1 maja 2026 roku. W kontynuacji mają powrócić wszyscy aktorzy z głównej obsady pierwowzoru.

