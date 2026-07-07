Kultowy film powraca. Po latach zmieniło się tylko jedno

"Terminator 2: Dzień sądu" od lat zachwyca kolejnych widzów

"Terminator 2: Dzień sądu" mimo że miał swoją premierę w 1991 roku, do dziś pozostaje jednym z najbardziej wpływowych i cenionych filmów na świecie. Produkcja Jamesa Camerona na nowo zdefiniowała kino akcji, wyznaczając standardy, które niezmiennie inspirują i zachwycają nowe pokolenia publiczności. Obsada na czele z Arnoldem Schwarzeneggerem, Lindą Hamilton, Edwardem Furlongiem i Robertem Patrickiem na stałe wpisała się do panteonu gwiazd Hollywood.

Mistrzowska reżyseria, wybitne kreacje aktorskie oraz przełomowe efekty specjalne sprawiły, że film uznawany jest za jedno z najważniejszych osiągnięć współczesnej kinematografii. W serwisie Rotten Tomatoes może pochwalić się imponującym wynikiem 95% i 90% pozytywnych recenzji, odpowiednio wśród widzów i krytyków.

Za międzynarodową dystrybucję filmu odpowiada Studiocanal, na terytorium Stanów Zjednoczonych we współpracy z Fathom Entertainment i Rialto Pictures. Polskim dystrybutorem filmu jest Kino Świat, który po sukcesie kinowej reaktywacji hitu "To właśnie miłość", kontynuuje przywracanie widzom kultowych dzieł światowej kinematografii.

"Jesteśmy niezwykle dumni, że wspólnie z Fathom Entertainment i Rialto Pictures możemy świętować 35. rocznicę premiery ponadczasowego arcydzieła Jamesa Camerona "Terminator 2: Dzień sądu". Z niecierpliwością czekamy, aż publiczność na całym świecie będzie mogła ponownie zobaczyć ten wyjątkowy film na dużym ekranie i wspólnie celebrować ten niezwykły jubileusz. Jedną z fundamentalnych zasad naszej działalności jest przywracanie klasyki kina oraz kultowych tytułów nowym pokoleniom widzów, dlatego z ogromną satysfakcją uczestniczymy w ponownym wprowadzeniu tego przełomowego dzieła do repertuaru kin" - zapewnia Anna Marsh, CEO STUDIOCANAL oraz Chief Content Officer CANAL+.

Polskiej premierze filmu towarzyszą jubileuszowe wersje plakatu i zwiastuna.

"Terminator 2: Dzień sądu" [trailer] materiały dystrybutora

"Terminator 2: Dzień sądu": Fabuła

He's Back! Arnold Schwarzenegger powraca - tym razem jako obrońca i opiekun.

W przyszłości zdominowanej przez maszyny młody John Connor (Edward Furlong) jest kluczem do przetrwania ludzkości. Gdy przeprogramowany Terminator (Arnold Schwarzenegger) zostaje wysłany w przeszłość, by go chronić, na ich drodze staje nowe zagrożenie - bezwzględny T-1000 (Robert Patrick), zabójca nowej generacji, zdolny przybierać dowolną postać. Bez zasad. Bez ograniczeń. Bez litości. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym Sarah Connor (Linda Hamilton) musi zrobić wszystko, by powstrzymać Dzień Sądu i odmienić bieg tragicznej dla ludzi historii.