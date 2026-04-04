Kultowa parodia science fiction powraca po 40 latach! Kiedy premiera?

"Kosmiczne jaja" powracają na wielkie ekrany

Kultowa parodia science fiction wraca po niemal czterech dekadach. Kontynuacja "Kosmicznych jaj" ma trafić do kin 23 kwietnia 2027 roku i wszystko wskazuje na to, że twórcy zamierzają po raz kolejny sparodiować nie tylko klasykę gatunku, ale i współczesne trendy w kinie.

Za kamerą stanie Josh Greenbaum, a scenariusz współtworzy Josh Gad, który od lat rozwijał projekt i będzie także jednym z producentów. Sama produkcja już teraz określana jest w żartobliwy sposób jako "nieprequel, niereboot, część druga, ale z elementami rebootu", co doskonale oddaje absurdalny ton, z jakiego słynęła pierwsza część.

Rick Moranis i Mel Brooks znowu w akcji!

Największą sensacją jest powrót oryginalnej obsady. Na ekranie ponownie zobaczymy Ricka Moranisa, który wraca do aktorstwa po ponad 30 latach przerwy, a także Mela Brooksa, który znów wcieli się w Yogurta - parodię Yody. W filmie pojawią się również Bill Pullman oraz Daphne Zuniga. Co ciekawe, Brooks będzie miał 101 lat w momencie premiery filmu.

Do obsady dołączają także nowe nazwiska, w tym Keke Palmer, Lewis Pullman oraz Anthony Carrigan. Według nieoficjalnych doniesień produkcja może nosić tytuł "Kosmiczne jaja: Nowa wersja".

Kultowy film z lat 80.

Oryginalne "Kosmiczne jaja" w reżyserii Mela Brooksa zadebiutowały w 1987 roku jako parodia przede wszystkim "Gwiezdnych wojen", ale też wielu innych produkcji science fiction, takich jak "Star Trek" czy "Obcy - ósmy pasażer Nostromo". Film kosztował około 25 milionów dolarów i od początku wyróżniał się absurdalnym humorem.

Choć w momencie premiery recenzje były raczej średnie, film z czasem zyskał status kultowego. Widzowie docenili jego bezczelność, liczne odniesienia do popkultury oraz charakterystyczny styl Brooksa.

Zobacz też: Polski film zachwycił legendy kina. Arcydzieło przeszło do historii