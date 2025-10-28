Nadchodzi nowy "American Psycho". Tym razem będzie kobietą?

W roku 2000 Christian Bale stworzył jedną ze swoich najbardziej charakterystycznych ról. Wcielił się w Patricka Batemana w ekranizacji książki Breta Easton Ellisa - "American Psycho". Produkcja opowiadała o dwóch obliczach młodego bogacza, który za dnia jest zdolnym bankierem, a w nocy specjalizuje się w zabijaniu. Film, który przez lata zyskał miano kultowego, wyreżyserowała Mary Harron.

Od dawna wiadomo, że powstanie nowa wersja "American Psycho", a za kamerą tym razem stanie uznany reżyser - Luca Guadagnino. Włocha znamy z takich filmów jak "Tamte dni, tamte noce", "Challengers", "Queer", "Po polowaniu", "Suspiria" i "Do ostatniej kości". Brytyjska gazeta "The Sun" donosi, że w głównej roli tym razem zobaczymy... kobietę!

Luca Guadagnino zapowiadał, że nie zamierza kurczowo trzymać się oryginalnej fabuły powieści - chce się nią jedynie zainspirować. Z takim podejściem reżysera informacje od "The Sun" miałyby sens. Podobno negocjacje w prawie angażu do nowej wersji "American Psycho" prowadzi Australijka - Margot Robbie.

Margot niedawno zachwyciła świat swoją kreacją w "Barbie". Wcześniej oglądaliśmy ją jako Harley Quinn czy w takich tytułach jak "Wilk z Wall Street" i "Pewnego razu... w Hollywood". W 2025 roku w kinach debiutowała produkcja "Wielka Odważna Piękna Podróż", w której zagrała z Colinem Farrellem, a już w przyszłym roku zobaczymy ją w gorącym filmie "Wichrowe Wzgórza", gdzie partneruje jej Jacob Elordi.

Na ten moment musimy uzbroić się w cierpliwość. Informacje od "The Sun" mogą okazać się jedynie plotką. Wcześniej donoszono, że w rolę nowego Patricka Batemana mogą wcielić się Austin Butler lub Jacob Elordi.

