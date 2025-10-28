Kultowa historia doczeka się nowej ekranizacji. "American Psycho" będzie kobietą?
Na ten film czeka wielu fanów powieści Breta Eastona Ellisa. "American Psycho" wszedł do kina w 2000 roku i przez lata zyskał miano kultowego. Teraz Luca Guadagnino podejmie kolejną próbę przeniesienia powieści na ekran, ale nie zamierza sztywno trzymać się oryginalnej fabuły. "The Sun" donosi, że główną bohaterką ma być teraz kobieta!
W roku 2000 Christian Bale stworzył jedną ze swoich najbardziej charakterystycznych ról. Wcielił się w Patricka Batemana w ekranizacji książki Breta Easton Ellisa - "American Psycho". Produkcja opowiadała o dwóch obliczach młodego bogacza, który za dnia jest zdolnym bankierem, a w nocy specjalizuje się w zabijaniu. Film, który przez lata zyskał miano kultowego, wyreżyserowała Mary Harron.
Od dawna wiadomo, że powstanie nowa wersja "American Psycho", a za kamerą tym razem stanie uznany reżyser - Luca Guadagnino. Włocha znamy z takich filmów jak "Tamte dni, tamte noce", "Challengers", "Queer", "Po polowaniu", "Suspiria" i "Do ostatniej kości". Brytyjska gazeta "The Sun" donosi, że w głównej roli tym razem zobaczymy... kobietę!
Luca Guadagnino zapowiadał, że nie zamierza kurczowo trzymać się oryginalnej fabuły powieści - chce się nią jedynie zainspirować. Z takim podejściem reżysera informacje od "The Sun" miałyby sens. Podobno negocjacje w prawie angażu do nowej wersji "American Psycho" prowadzi Australijka - Margot Robbie.
Margot niedawno zachwyciła świat swoją kreacją w "Barbie". Wcześniej oglądaliśmy ją jako Harley Quinn czy w takich tytułach jak "Wilk z Wall Street" i "Pewnego razu... w Hollywood". W 2025 roku w kinach debiutowała produkcja "Wielka Odważna Piękna Podróż", w której zagrała z Colinem Farrellem, a już w przyszłym roku zobaczymy ją w gorącym filmie "Wichrowe Wzgórza", gdzie partneruje jej Jacob Elordi.
Na ten moment musimy uzbroić się w cierpliwość. Informacje od "The Sun" mogą okazać się jedynie plotką. Wcześniej donoszono, że w rolę nowego Patricka Batemana mogą wcielić się Austin Butler lub Jacob Elordi.
