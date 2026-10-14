Jedna rola wystarczyła. Audrey Hepburn natychmiast dostała Oscara

"Rzymskie wakacje" zmieniły wszystko

Film z 1953 roku opowiada historię księżniczki Anny, która podczas oficjalnej podróży po Europie ma dość obowiązków i sztywnych zasad. Pewnej nocy wymyka się z otoczenia i trafia na ulice Rzymu.

Tam poznaje amerykańskiego dziennikarza Joego Bradleya, granego przez Gregory'ego Pecka. Początkowo mężczyzna widzi w spotkaniu szansę na świetny materiał, ale wspólny dzień szybko zaczyna znaczyć dla obojga znacznie więcej.

Dla Hepburn był to moment przełomowy. Wcześniej pojawiała się w mniejszych europejskich produkcjach i występowała na Broadwayu. Po premierze "Rzymskich wakacji" jej nazwisko znało już Hollywood.

Pierwsza główna rola i od razu Oscar

Na 26. ceremonii rozdania Oscarów Audrey Hepburn otrzymała statuetkę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Miała wtedy zaledwie 24 lata.

Film zdobył łącznie trzy Oscary. Nagrodzono także kostiumy Edith Head oraz historię stanowiącą podstawę scenariusza. W tym ostatnim przypadku przez lata oficjalnie nie podawano nazwiska Daltona Trumbo, który w tamtym okresie nie mógł pracować w Hollywood pod własnym nazwiskiem.

Sam sukces Hepburn nie skończył się zresztą na Oscarze. Za rolę księżniczki Anny otrzymała również Złoty Glob i nagrodę BAFTA. W jednej chwili z obiecującej aktorki stała się jedną z nowych gwiazd światowego kina.

Gregory Peck szybko zauważył, że narodziła się gwiazda

Hepburn nie potrzebowała efektownych dialogów ani wielkich dramatycznych scen, by przyciągać uwagę. Jej Anna była jednocześnie elegancka, zabawna i ciekawa zwyczajnego życia.

Ogromną część uroku filmu tworzy także ekranowy duet z Gregorym Peckiem. Ich wspólna przejażdżka skuterem po Rzymie czy słynna scena przy Ustach Prawdy należą dziś do najbardziej rozpoznawalnych momentów klasycznego Hollywood.

Po "Rzymskich wakacjach" ruszyła wielka kariera

Sukces filmu był początkiem serii ról, które na stałe wpisały Hepburn do historii kina. Niedługo później pojawiła się w "Sabrinie", a kolejne lata przyniosły "Zabawną buzię", "Śniadanie u Tiffany'ego", "Charadę" czy "My Fair Lady".

Paradoksalnie to właśnie pierwszy wielki występ pozostał jednym z najważniejszych w jej karierze. "Rzymskie wakacje" nie potrzebowały widowiskowych efektów ani skomplikowanej fabuły. Wystarczyły Rzym, dwoje bohaterów i aktorka, która swoją pierwszą główną rolą od razu przeszła do historii.



